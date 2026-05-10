Una escena dramática sacudió al Aeropuerto Internacional de Denver luego de que un hombre muriera tras ser alcanzado y parcialmente succionado por la turbina de un avión de Frontier Airlines durante una maniobra de despegue.

El hecho ocurrió cerca de las 23:19 del viernes, cuando el vuelo 4345 con destino a Los Ángeles comenzaba su carrera de despegue. Según informaron autoridades estadounidenses, la víctima había ingresado ilegalmente a una zona restringida del aeropuerto y caminaba sobre la pista al momento del impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue golpeado por el Airbus A321neo y luego parcialmente absorbido por una de las turbinas, lo que provocó fuego y humo en uno de los motores. La tripulación interrumpió inmediatamente el despegue y activó el protocolo de emergencia.

En los audios difundidos de la comunicación con la torre de control, el piloto alertó: “Acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor”. Tras el incidente, los 224 pasajeros y siete tripulantes fueron evacuados mediante toboganes de emergencia. Además, se reportaron al menos 12 heridos leves, cinco de ellos trasladados a hospitales.

Las autoridades investigan cómo la víctima logró vulnerar el perímetro de seguridad del aeropuerto. El secretario de Transporte de Estados Unidos confirmó que el hombre habría escalado una valla antes de correr hacia la pista activa. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ya inició una investigación formal sobre el caso.

La tragedia generó conmoción en Estados Unidos y volvió a poner bajo análisis los protocolos de seguridad aeroportuaria en áreas restringidas, especialmente tras otros episodios similares ocurridos en aeropuertos internacionales durante los últimos años.