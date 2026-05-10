El tiramisú es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía italiana y mantiene su popularidad gracias a una combinación simple pero efectiva: café, vainillas, crema de mascarpone y cacao amargo. Aunque parece sencillo, lograr una textura equilibrada y un sabor auténtico tiene varios secretos clave.

Ingredientes (molde de 20 x 20 cm)

500 g de mascarpone, frío

4 huevos frescos, separados

1/2 taza de azúcar

200 g de bizcochos savoiardi

1 taza de café fuerte, frío

2 cucharadas de licor de café o amaretto (opcional)

Cacao amargo en polvo para decorar

Paso a paso de la receta

Hacé café fuerte y dejá enfriar a temperatura ambiente. Agregá el licor si usás. Reservá. En un bowl, batí las yemas con el azúcar a baño María por 5 minutos hasta que estén tibias y espesas. Retirá del calor y seguí batiendo 3 minutos más hasta que tripliquen volumen y estén pálidas. Agregá el mascarpone en tres partes a las yemas montadas. Integrá con movimientos envolventes usando espátula de goma. La mezcla debe quedar suave y homogénea. En otro bowl limpio, batí las claras a nieve firme. Incorporá una cucharada a la mezcla de mascarpone para aligerar, luego el resto con movimientos envolventes. No sobremezcles para no perder aire. Mojá cada savoiardi 1-2 segundos por lado en el café frío. No los empapes o se desarman. Colocá una capa en el fondo del molde. Cubrí con la mitad de la crema. Repetí con otra capa de savoiardi y crema restante. Tapá con film y llevá a la heladera mínimo 4 horas, idealmente toda la noche. Justo antes de servir, tamizá cacao amargo generosamente sobre la superficie. Cortá con cuchillo caliente y limpio entre cada corte. ¡Y listo!

En redes sociales y portales gastronómicos, el postre sigue siendo tendencia con múltiples variantes: desde versiones con chocolate o frutas hasta opciones sin alcohol o adaptadas para celíacos. Sin embargo, la preparación clásica continúa siendo la favorita entre los amantes de la cocina italiana.

Con ingredientes simples y algunos cuidados en la preparación, el tiramisú se mantiene como uno de los postres más elegantes y rendidores para compartir en reuniones familiares o celebraciones especiales.