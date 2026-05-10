El caso de Ángel sumó un nuevo capítulo de fuerte conmoción luego de que su padre rechazara públicamente el informe médico que indicó que el menor murió a causa de una neumonía. La familia sostiene que el niño fue asesinado y reclama que la investigación continúe.

La polémica se generó tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, que señalaron una infección pulmonar severa como causa del fallecimiento. Sin embargo, el padre del niño aseguró que no cree en esa versión y afirmó que existen elementos que demostrarían que Ángel sufrió violencia antes de morir.

“Mi hijo no murió por una enfermedad, a mi hijo lo mataron”, expresó el hombre en declaraciones difundidas por medios nacionales, donde además pidió que se profundicen las pericias y se investigue a fondo el entorno en el que vivía el menor.

El caso provocó una fuerte repercusión social en Tucumán, donde vecinos y allegados acompañaron distintos reclamos de justicia. La investigación permanece en manos de la Justicia provincial, que analiza nuevas medidas y estudios complementarios para esclarecer las circunstancias de la muerte.

Fuentes judiciales indicaron que todavía restan resultados periciales y que la causa continúa abierta. Mientras tanto, la familia insiste en que existen contradicciones entre el estado físico en el que fue hallado el niño y las conclusiones médicas difundidas hasta el momento.

La muerte de Ángel se transformó en uno de los casos más sensibles de los últimos días en Tucumán y mantiene en vilo a la comunidad, mientras la Justicia intenta determinar si se trató de una muerte natural o de un hecho criminal.