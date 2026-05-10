El Gobierno de San Juan continúa fortaleciendo la educación técnica a través de experiencias concretas que vinculan la formación con el mundo laboral.

En este marco, el Teatro del Bicentenario firmó un Acta Acuerdo con la E.P.E.T. N° 5 para el desarrollo de Prácticas Profesionalizantes, permitiendo que estudiantes realicen su formación en un entorno real de trabajo.

La iniciativa posibilita que los alumnos se integren a dinámicas laborales concretas dentro de una institución cultural de referencia, donde aplican conocimientos adquiridos en el aula y desarrollan habilidades clave como el trabajo en equipo, la responsabilidad y la resolución de problemas en contextos reales.

Actualmente, tres estudiantes ya se encuentran realizando sus prácticas, que se extenderán hasta el 30 de octubre de 2026. Durante este período, llevan adelante tareas vinculadas a trabajos eléctricos, metalúrgicos, mantenimiento general, control de stock y gestión en sistema BMS, adquiriendo experiencia directa en procesos reales de trabajo.

El acuerdo fue suscripto por la directora General y Artística del Teatro, Silvana Moreno junto a la Dirección de la E.P.E.T. N° 5, representada por su director, Ing. Pedro González, en el marco de la normativa vigente, con el objetivo de fortalecer la formación técnica de los alumnos a través del contacto directo con el mundo del trabajo.

Esta política pública permite que los jóvenes egresen con formación teórica y práctica, mejorando sus oportunidades de inserción laboral. De esta manera, San Juan avanza en el fortalecimiento de un modelo que integra educación, trabajo y desarrollo, consolidando un camino sostenido hacia más oportunidades y mejor calidad de vida.