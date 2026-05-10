El oficialismo de Misiones confirmó que respaldará en el Congreso el proyecto del Gobierno nacional para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), sumándose así a otros sectores políticos que apoyan la reforma electoral impulsada por la gestión de Javier Milei.

La postura fue ratificada por el vicegobernador Lucas Romero Spinelli, quien sostuvo que las PASO “no definen nada” y representan “millones de pesos de gasto” para el Estado. Además, consideró que las primarias se transformaron en “una pérdida de tiempo”.

El respaldo también fue expresado por el líder político misionero Carlos Rovira, quien aseguró que las internas partidarias deben resolverse dentro de cada fuerza política y adelantó que los legisladores de su espacio acompañarán la iniciativa en el Congreso.

En paralelo, el oficialismo provincial anunció que avanzará con un proyecto de Ficha Limpia “superador”, que incluirá mayores restricciones para acceder a cargos públicos. Entre las medidas previstas, se impediría ser candidato a personas con condenas firmes, deudas alimentarias y otros antecedentes judiciales.

El debate por la eliminación de las PASO volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, mientras el Gobierno nacional busca reunir las mayorías necesarias en Diputados y el Senado para aprobar la reforma electoral. Provincias como San Juan, Mendoza, Chaco y Entre Ríos también expresaron señales de acompañamiento al proyecto oficial.

Sin embargo, la propuesta todavía enfrenta resistencias dentro de distintos sectores políticos. Desde el PRO de Misiones, el senador Martín Goerling manifestó su rechazo a la eliminación de las PASO y defendió el sistema como una herramienta para garantizar competencia interna y oportunidades para espacios políticos más pequeños.