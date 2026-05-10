Lionel Messi sumó un nuevo récord a su carrera luego de la victoria de Inter Miami frente a Toronto FC por la Major League Soccer. El capitán argentino volvió a ser determinante y alcanzó una marca inédita en la historia reciente del torneo estadounidense.

Con su actuación, Messi se convirtió en el jugador con más participaciones directas en goles en menos cantidad de partidos desde su llegada a la MLS, reafirmando el enorme impacto que tuvo desde su desembarco en el fútbol norteamericano.

El rosarino aportó goles y asistencias en una nueva presentación destacada con la camiseta de Inter Miami, equipo que continúa creciendo en protagonismo dentro de la liga estadounidense desde la llegada del campeón del mundo.

Además del récord individual, la victoria permitió que Inter Miami se mantenga en puestos de protagonismo dentro de la conferencia y fortalezca su candidatura para pelear el campeonato. Messi volvió a ser ovacionado por los hinchas y recibió elogios de la prensa internacional por su rendimiento.

Desde su llegada a Estados Unidos, el futbolista argentino transformó la exposición global de la MLS, incrementando audiencias, ventas de camisetas y asistencia a los estadios. Cada presentación del ex jugador de FC Barcelona y Paris Saint-Germain genera enorme repercusión deportiva y comercial.

A sus 38 años, Messi continúa batiendo récords y ampliando su legado, ahora también dentro del fútbol estadounidense, donde sigue siendo la principal figura de la competencia.