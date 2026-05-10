El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que cree que la guerra con Ucrania “está llegando a su fin”, en una de las declaraciones más significativas sobre el conflicto desde el inicio de la invasión en 2022.

Durante una intervención pública, Putin sostuvo que las fuerzas rusas avanzan de manera favorable y que Moscú mantiene una posición sólida en el terreno militar. No obstante, evitó dar precisiones sobre posibles negociaciones inmediatas o plazos concretos para un eventual acuerdo de paz.

El mandatario ruso remarcó que cualquier desenlace deberá contemplar los intereses y objetivos estratégicos del Kremlin. En ese sentido, insistió en que Rusia continuará defendiendo lo que considera su seguridad nacional y las regiones ocupadas durante el conflicto.

Las declaraciones se producen en un contexto de desgaste militar y económico para ambas partes, mientras continúan los ataques en distintas regiones ucranianas y persisten las tensiones diplomáticas con Occidente.

Desde el gobierno ucraniano, encabezado por Volodímir Zelenski, no hubo una respuesta inmediata a los dichos de Putin. Sin embargo, Kiev ha reiterado en distintas oportunidades que no aceptará acuerdos que impliquen ceder territorios ocupados por Rusia.

La guerra entre Rusia y Ucrania provocó miles de muertes, millones de desplazados y una fuerte crisis internacional desde febrero de 2022, además de alterar mercados energéticos y relaciones geopolíticas a nivel global.

Las palabras de Putin generan expectativa sobre un posible cambio de escenario en el conflicto, aunque por el momento no existen señales concretas de un alto el fuego definitivo ni de negociaciones avanzadas entre ambas naciones.