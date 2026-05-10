El corpiño a la vista se consolidó como una de las tendencias más fuertes en el mundo de la moda y ya domina las alfombras rojas, eventos de gala y producciones de celebridades internacionales. La propuesta combina prendas lenceras, transparencias y diseños estructurados que dejan la ropa interior expuesta como parte principal del outfit.

En los últimos meses, figuras del espectáculo y referentes fashion apostaron por esta estética en distintos eventos internacionales. El recurso aparece tanto en vestidos transparentes como en conjuntos de sastrería, donde el corpiño reemplaza al top tradicional y se convierte en el centro del look.

La tendencia incluye modelos de encaje, satén, corsetería y piezas bordadas, muchas veces acompañadas por blazers oversized, faldas largas o pantalones de tiro alto. El objetivo es mezclar elegancia con un estilo más audaz y contemporáneo.

Especialistas en moda sostienen que esta corriente está vinculada al auge de la lencería visible y al regreso de referencias estéticas de los años 90 y 2000. También remarcan que las redes sociales y las celebridades aceleraron la expansión global de este tipo de outfits.

En plataformas como Instagram y TikTok, los looks con corpiños visibles acumulan millones de visualizaciones y son replicados tanto en versiones de alta costura como en propuestas urbanas y accesibles. La tendencia se adapta además a distintos estilos, desde combinaciones minimalistas hasta apuestas más extravagantes para eventos nocturnos.

El fenómeno ya atraviesa tanto pasarelas internacionales como producciones de moda locales, consolidándose como uno de los recursos más utilizados por estilistas y celebridades para lograr looks llamativos y modernos.