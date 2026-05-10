Un informe reciente encendió la preocupación sobre la situación financiera del PAMI al señalar que las transferencias nacionales destinadas al organismo registraron una caída del 54,4% en términos reales. El dato surge de un análisis sobre la evolución de los fondos enviados durante los primeros meses del año.

Según el reporte, la disminución de recursos impacta directamente sobre la capacidad operativa del sistema de salud destinado a jubilados y pensionados, en un contexto marcado por el aumento de costos médicos, medicamentos y prestaciones sanitarias.

Especialistas advirtieron que la reducción presupuestaria podría traducirse en dificultades para sostener programas de atención, cobertura de tratamientos y pagos a prestadores médicos. También remarcaron que el ajuste ocurre en un escenario de alta inflación y creciente demanda de servicios por parte de adultos mayores.

Desde distintos sectores vinculados al sistema previsional señalaron que el descenso de las partidas nacionales genera incertidumbre sobre el funcionamiento futuro del organismo y el acceso de los afiliados a prestaciones esenciales.

El informe compara los montos transferidos por el Estado nacional respecto del mismo período del año anterior y concluye que, descontando el efecto inflacionario, el retroceso real supera el 50%.

La situación reavivó el debate sobre el financiamiento del sistema de salud para jubilados en la Argentina y el impacto de las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional en áreas sensibles como salud y seguridad social.