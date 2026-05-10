River Plate recibirá este domingo a San Lorenzo en uno de los cruces más atractivos de los octavos de final del Torneo Apertura 2026. El partido se jugará desde las 19 en el Estadio Monumental y definirá quién avanzará a los cuartos de final del campeonato.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega tras recuperarse en la Copa Sudamericana y buscará hacerse fuerte en Núñez para sostener sus aspiraciones en el torneo local. River terminó segundo en la fase regular del Grupo B y aparece como uno de los candidatos al título.

Por su parte, San Lorenzo intentará dar el golpe como visitante luego de clasificar en el séptimo puesto de la Zona A. El conjunto azulgrana viene de una campaña irregular, aunque apuesta al clásico como punto de partida para cambiar su imagen en el semestre.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y también podrá seguirse mediante plataformas de streaming con Pack Fútbol habilitado. El árbitro principal será Sebastián Zunino, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Además del peso histórico del clásico, el duelo adquiere una relevancia especial porque el ganador avanzará a los cuartos de final y continuará en carrera por el título del Apertura. En caso de empate en los 90 minutos, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.

La expectativa es enorme en Buenos Aires, donde se espera un Monumental colmado para un partido que reúne historia, rivalidad y la presión de la eliminación directa.