La cartelera teatral sanjuanina suma una propuesta fuerte en clave de comedia. El próximo domingo 26 de abril, a las 20:30, la obra “Viuda e hijas, hasta que la herencia nos separe” desembarca en la sala principal del Cine Teatro Municipal de San Juan, en Capital, como parte de una gira nacional que continúa tras su éxito en la temporada pasada en Calle Corrientes.

La pieza, escrita por Alfonso Paso Jr. y adaptada y dirigida por Héctor Díaz, propone una historia atravesada por el humor, pero también por tensiones familiares que salen a la superficie en un contexto inesperado: la lectura de un testamento.

Una herencia con condiciones

La trama se sitúa en un estudio jurídico donde una ex cantante lírica y sus dos hijas acuden para conocer la última voluntad de un hombre recientemente fallecido. Lo que parece ser una resolución formal pronto se convierte en un juego incómodo: hay un millón de dólares en juego, pero para acceder a la herencia deberán cumplir una condición tan simple como compleja: decir la verdad.

A partir de ese punto, la obra despliega una dinámica de confesiones, reproches y revelaciones que tensan los vínculos familiares. A esto se suma un elemento de intriga: la mención de un cuarto heredero desconocido, que introduce aún más incertidumbre en la historia.

Un elenco de figuras

El espectáculo reúne a figuras reconocidas del teatro y la televisión argentina. Nora Cárpena interpreta a la viuda, mientras que María Valenzuela encarna a la abogada encargada de conducir la reunión. Iliana Calabró y Paula Morales completan el núcleo familiar como las hijas, y Gonzalo Urtizberea aparece en un rol clave hacia el final, dando vida al difunto cuya figura atraviesa toda la obra.

El personaje del padre, definido como “siniestro y cariñoso”, se hace presente a través de grabaciones que condicionan el desarrollo de la reunión, marcando el ritmo de una historia que oscila entre el absurdo y la crítica a las relaciones familiares atravesadas por el dinero.

Humor y tensiones

“Viuda e hijas” apuesta a una comedia de situaciones con tintes disparatados, donde los conflictos emergen de vínculos disfuncionales y rivalidades acumuladas. La obra plantea una pregunta que atraviesa toda la puesta: ¿qué pesa más, el dinero o la familia?

Con diálogos ágiles y situaciones que escalan en intensidad, el espectáculo construye una narrativa en la que el humor funciona como vehículo para explorar temas como la ambición, la hipocresía y los secretos familiares.

Función y entradas

La función será el domingo 26 de abril a las 20.30 en el Cine Teatro Municipal de San Juan, ubicado en Bartolomé Mitre 41. Las entradas están disponibles en diferentes sectores: Platea Baja (filas 01 a 10) a $50.000 y Platea Baja (filas 11 a 16) a $48.000.

La llegada de esta comedia se inscribe dentro del circuito de giras nacionales que buscan acercar producciones de gran escala a distintas provincias, consolidando a San Juan como una plaza activa dentro del mapa teatral argentino.