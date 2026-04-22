El papa León XIV homenajeó a Francisco al cumplirse el primer aniversario de su muerte y llamó a sostener su legado espiritual y social. El mensaje fue difundido en el marco de las actividades organizadas por el Vaticano, que incluyeron una misa central y distintos actos conmemorativos.

Desde África, donde se encuentra de viaje, León XIV publicó un mensaje en la red social X en el que destacó la huella de su antecesor. “En el primer aniversario del nacimiento al cielo de nuestro querido Papa Francisco, sus palabras y sus gestos permanecen grabados en nuestros corazones”, expresó.

El pontífice instó a la comunidad católica a mantener vigentes los valores que marcaron el papado de Jorge Bergoglio. “Recojamos su legado proclamando siempre la alegría del Evangelio, anunciando la misericordia de Dios y promoviendo la fraternidad entre todos los hombres y mujeres del mundo”, señaló.

Durante la misa central en la Basílica de Santa María la Mayor, el mensaje fue leído ante los fieles. La ceremonia puso el foco en la vigencia de la figura de Francisco, pese a la ausencia del actual Papa en Roma por su gira internacional.

En su mensaje, León XIV remarcó que el legado de Francisco se sostiene en tres ejes: la alegría del Evangelio, la misericordia y la fraternidad. También alentó a que esas enseñanzas trasciendan el ámbito religioso y se proyecten en la vida social, como una guía para fortalecer los vínculos y promover el diálogo.