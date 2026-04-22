La vicepresidenta Victoria Villarruel explicó por qué no participó de la ceremonia central en la Basílica de Luján en homenaje al papa Francisco, y volvió a marcar diferencias con el Gobierno y otros sectores políticos. “Me pareció que estaba lo peor de la casta política”, afirmó.

La funcionaria, que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a Israel, optó por realizar una conmemoración alternativa en la Basílica María Auxiliadora de Almagro, donde fue bautizado Jorge Bergoglio.

“Acá es el lugar donde el papa Francisco fue bautizado”, sostuvo en declaraciones televisivas. Luego, explicó el trasfondo de su decisión: consideró que la ceremonia principal en Luján “se había politizado” y que había perdido el sentido de recogimiento.

La misa en Luján reunió a referentes del oficialismo y la oposición. Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, entre otros funcionarios nacionales y provinciales.

Villarruel remarcó que el aniversario debía centrarse en el recuerdo y las enseñanzas del Papa, sin otros intereses. “Era una ceremonia en la que estaba la casta política. Yo soy coherente con mis creencias”, señaló.

Según indicaron fuentes cercanas, la vicepresidenta eligió una conmemoración sin exposición política, en línea con su postura crítica hacia distintos sectores del arco dirigencial.