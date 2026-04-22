El segundo enfrentamiento en UPD se resolvió en una definición ajustada.

Este martes 21 se realizó el segundo programa de UPD Unidos por el Desafío, un programa televisivo educativo que se transmite por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA, YouTube y Kick, con un duelo completamente parejo que terminó definiéndose en una instancia de desempate. El Colegio Don Bosco logró imponerse frente a la Escuela Secundaria José Manuel Estrada en un cierre cargado de tensión, suspenso y precisión.

El enfrentamiento tuvo como protagonistas a los alumnos Alejo Vilchez y Leandro Ibañez, de 5°2° de la Escuela Estrada, acompañados por su profesor de Historia, Cristian Jurado. Del otro lado, el equipo del Colegio Don Bosco, 5°C, estuvo representado por Agustín Perusi y Juan Ignacio Carabajal, quienes participaron junto a su preceptora, Lorena Beguerí.

Los equipos tuvieron un gran desempeño y pelearon cada punto.

Desde el inicio, el juego mostró una paridad absoluta. Ambos equipos comenzaron firmes en la categoría Historia, respondiendo correctamente y dejando en claro que el duelo sería disputado punto a punto. Sin embargo, el primer quiebre llegó con Matemática: Estrada falló en una pregunta sobre números enteros, mientras que Don Bosco aprovechó su turno en Arte para tomar ventaja.

La diferencia fue breve. Estrada reaccionó con una respuesta correcta en Geografía, mientras que Don Bosco mantuvo el ritmo en Deportes. A partir de allí, el juego se volvió aún más estratégico, especialmente en la instancia de comodines. Ambos equipos optaron por no utilizarlos en un primer momento, lo que derivó en un nuevo empate tras aciertos y errores cruzados.

Alumnos Alejo Vilchez y Leandro Ibañez, de 5°2° de la Escuela Estrada.

Estrategia, precisión y nervios de acero

Ya en la etapa decisiva, los comodines marcaron jugadas clave: Estrada eligió Deportes y respondió correctamente, mientras que Don Bosco apostó por Matemática con el mismo resultado. La igualdad persistió incluso en las últimas rondas, donde ambos equipos acertaron en Arte, Geografía y Ciencias, llevando el marcador a un empate total.

Alumnos Agustín Perusi y Juan Ignacio Carabajal, de Colegio Don Bosco, curso 5°C.

La definición llegó con una pregunta de aproximación en Lengua, donde debían estimar la cantidad de palabras de El Quijote de la Mancha. En un clima de máxima tensión, Don Bosco logró acercarse más a la respuesta correcta al arriesgar 15.000 palabras, superando a su rival.

De esta manera, el Colegio Don Bosco se quedó con la victoria en el segundo programa y avanzó un paso más en la competencia.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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