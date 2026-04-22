Con un emotivo y concurrido acto evocativo a la figura del Papa Francisco, quedó inaugurado un mural de arte colectivo en el Parque Municipal de Rawson, que incluso, llevará el mismo nombre desde ahora.

Ubicado en la intersección de Conector Sur y Doctor Ortega, el Parque Municipal tendrá una huella importante de la presencia de la imagen de Francisco donde se podrá apreciar desde diferentes puntos de vista para quienes ingresen y visiten el espacio verde.

El acto de descubrimiento al monumento estuvo encabezado por el intendente de Rawson Carlos Munisaga y estuvo acompañado por autoridades comunales, como también de otras instituciones religiosas locales y representantes colectividades residentes en la provincia.

El monumento fue diseñado y realizado por el arquitecto Facundo Sánchez en articulación con el equipo del Área Creativa Municipal.

El padre Rodrigo Robles llevó a cabo una bendición y dejó palabras de reflexión al público que asistió al acto. “Saber que somos hermanos, saber que somos amigos y que tenemos que trabajar por el bien común", dijo durante su alocución y agregó: “Su legado nos marcó en nuestro corazón y nos invita a hacer lo mismo. En su encíclica el Laudato Sí, nos invitó a cuidar el medio ambiente, así que la verdad que estar agradecidos con Dios”.

Posteriormente, invocó un Padre Nuestro junto a todos los sacerdotes y el aplauso de todos los presentes. Hubo reconocimientos y otras distinciones institucionales.

Los valores que pregonaba Francisco

El intendente Carlos Munisaga habló con DIARIO HUARPE y fundamentó la decisión de emplazar el monumento y que el parque tenga el nombre de Francisco.

“Hoy se cumple un año de la partida del Papa Francisco a quien consideramos el argentino más importante de la historia y que se transformó en un pastor del mundo. Al cumplir este aniversario, queremos reconocerlo, para que su memoria sea eterna. Es tan importante cuando vemos en un mundo que aflora la violencia, la guerra, la exclusión, el odio, la negación del otro, el Papa siempre en su palabra estuvo asentada el encontrarse uno mismo en el otro, encontrar la dignidad de la persona humana, en reconocer su valor, en trabajar por el encuentro, por el amor y la solidaridad. Valores fundamentales para crecer en comunidad y ganarle así a esa cultura del descarte, a esa cultura de la indiferencia por el otro”, expresó Munisaga.

Y reafirmó también su compromiso “para poder construir una sociedad sana, una comunidad sana que trabaja por un bien común y que procura la benevolencia. Eso nos decía el padre, la benevolencia es querer el bien del otro”.



Además de los concejales y representantes parlamentarios del Mercosur, estuvo presente también, el ex intendente Fabián Gramajo; el cónsul de Chile, Mario Schiavone, el vicecónsul de Italia, Santiago Del Torchio, el vicecónsul de España Pedro Vidal, representante oficial de la República del Perú, arquitecto Paul Cárdenas, representante de la colectividad boliviana Marta Aguilar. Además estuvo Corina Mereles en representación de la Sociedad Israelita de San Juan; el presidente del Club Sirio Libanés, Alfredo Marún; el representante del Brasil, Fabio Francisco; representante de la colectividad venezolana, Estefanía Segura de Martínez y Diaga Mastaló por parte de la colectividad senegalesa.

Estuvo también, la mesa interreligiosa de la provincia junto a los curas párrocos Marcelo Alcayaga (Gruta de Fátima), Padre Jorge Luis Carrascosa (Nuestra Señora de Andacollo), Padre Alejandro Rodríguez (Virgen del Valle) y el Dr. Germán Groso de la Comisión Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan de Cuyo. Se sumaron dirigentes gremiales de Asijemin y de la CGT Judiciales Nacionales, entre otras figuras públicas.