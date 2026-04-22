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6 de cada 10 personas de la calle está en esa situación desde hace menos de dos años
POR REDACCIÓN
Un relevamiento nacional impulsado por el Ministerio de Capital Humano registró 9.421 personas en situación de calle en todo el país y mostró un dato central: el 59% se encuentra en esa condición desde hace menos de dos años.
El estudio se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 con la participación de 19 provincias, que relevaron los datos en sus territorios y los cargaron en una plataforma digital unificada. No formaron parte del operativo provincias como Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.
Entre los principales resultados, se destaca que el 28% de las personas está en la calle desde hace menos de seis meses, lo que refuerza la tendencia de ingresos recientes a esta situación. El informe también detalla que el 83% son varones y el 17% mujeres, mientras que 565 corresponden a niños y adolescentes.
En cuanto a las condiciones sociales, más de la mitad de las personas relevadas no terminó la escuela secundaria y el 9% no cuenta con DNI. Además, el 53% realiza trabajos informales, principalmente changas, mientras que el 25% recurre a pedir dinero o alimentos en la vía pública.
Respecto a los lugares donde pasan la noche, el 46% duerme en paradores y el 40% en la vía pública. También se indicó que el 44% asiste a comedores y solo el 8% percibe algún ingreso estatal, como jubilaciones, pensiones o programas sociales.
El relevamiento identificó tres causas principales que explican la situación de calle: conflictos familiares, consumo problemático de sustancias y pérdida de empleo.
Los datos surgen en el marco de la aplicación de la ley 27.654, que establece la obligación de relevar a esta población. Según informaron desde el Ministerio, el próximo paso será la creación de una red nacional de dispositivos de atención, en coordinación con las provincias, que tienen a su cargo la implementación de políticas públicas para este sector.