Un relevamiento nacional impulsado por el Ministerio de Capital Humano registró 9.421 personas en situación de calle en todo el país y mostró un dato central: el 59% se encuentra en esa condición desde hace menos de dos años.

El estudio se realizó entre noviembre y diciembre de 2025 con la participación de 19 provincias, que relevaron los datos en sus territorios y los cargaron en una plataforma digital unificada. No formaron parte del operativo provincias como Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Tierra del Fuego.

Entre los principales resultados, se destaca que el 28% de las personas está en la calle desde hace menos de seis meses, lo que refuerza la tendencia de ingresos recientes a esta situación. El informe también detalla que el 83% son varones y el 17% mujeres, mientras que 565 corresponden a niños y adolescentes.

En cuanto a las condiciones sociales, más de la mitad de las personas relevadas no terminó la escuela secundaria y el 9% no cuenta con DNI. Además, el 53% realiza trabajos informales, principalmente changas, mientras que el 25% recurre a pedir dinero o alimentos en la vía pública.

Respecto a los lugares donde pasan la noche, el 46% duerme en paradores y el 40% en la vía pública. También se indicó que el 44% asiste a comedores y solo el 8% percibe algún ingreso estatal, como jubilaciones, pensiones o programas sociales.

El relevamiento identificó tres causas principales que explican la situación de calle: conflictos familiares, consumo problemático de sustancias y pérdida de empleo.

Los datos surgen en el marco de la aplicación de la ley 27.654, que establece la obligación de relevar a esta población. Según informaron desde el Ministerio, el próximo paso será la creación de una red nacional de dispositivos de atención, en coordinación con las provincias, que tienen a su cargo la implementación de políticas públicas para este sector.