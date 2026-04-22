Un siniestro vial ocurrido durante la noche de este martes en el departamento Rawson dejó como saldo a un motociclista hospitalizado, luego de protagonizar un fuerte choque con un automóvil en una transitada intersección. El hecho es investigado para determinar la mecánica del impacto y las responsabilidades.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 20:30 en el cruce de calles República del Líbano y España. Por causas que aún son materia de investigación, en ese lugar colisionaron un automóvil Ford Ka y una motocicleta Brava 150 cc.

El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre identificado como Jorge Robeli, de 67 años, mientras que en la moto circulaba un joven de apellido Balmaceda, de 27 años, según la información policial.

Como consecuencia del impacto, el motociclista resultó con diversas lesiones y debió ser asistido en el lugar por personal de emergencias médicas. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Doctor Guillermo Rawson, donde ingresó con fuertes dolores corporales.

Tras ser evaluado por los profesionales de la salud, Balmaceda fue diagnosticado con politraumatismos y escoriaciones. Permaneció en observación durante algunas horas y luego fue dado de alta, de acuerdo a la información oficial.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 24ª, que llevó adelante las primeras actuaciones. Además, se realizaron las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo la colisión, incluyendo el sentido de circulación de ambos rodados y las condiciones en las que se desplazaban al momento del impacto.

Por disposición judicial, ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la investigación.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro.