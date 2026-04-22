Embajadores de Alemania, Francia, Suecia y representantes de la Unión Europea llegarán a San Juan este jueves 23 y viernes 24 con un objetivo claro: avanzar en una agenda minera en una de las provincias con mayor proyección del país. La visita, que se desarrollará durante dos jornadas, refleja el creciente interés del bloque europeo por asegurar el acceso a minerales críticos, especialmente cobre.

La delegación arribará el jueves y mantendrá reuniones con el Gobierno provincial y con empresarios del sector, en un esquema que combina lo institucional con lo productivo. La intención es conocer de primera mano el potencial minero de San Juan, las condiciones de inversión y el marco de desarrollo de proyectos que hoy posicionan a la provincia como un actor relevante en el mapa internacional.

El dato no es menor. En un contexto global donde la transición energética acelera la demanda de recursos como el cobre, Europa busca diversificar sus proveedores y reducir la dependencia de otros mercados. En ese escenario, San Juan aparece como una alternativa concreta por la magnitud de sus proyectos y su nivel de avance.

Además de los encuentros formales, la agenda incluye un almuerzo con referentes del sector privado, pensado para generar vínculos directos entre empresas locales y potenciales socios o inversores. Este tipo de instancias es clave, ya que la minería no solo se define en los grandes anuncios, sino también en la articulación concreta entre actores.

Como parte de la visita, el viernes 24 los diplomáticos recorrerán la mina Hualilán, elegida por su cercanía y accesibilidad. Si bien la intención inicial era conocer un proyecto de cobre de gran escala, las limitaciones de tiempo llevaron a optar por una alternativa que igualmente permite mostrar en territorio cómo funciona la actividad minera en la provincia.

El impacto de esta visita va más allá de lo protocolar. La presencia de países como Alemania y Francia —centrales en la industria europea— y de Suecia, con fuerte tradición minera, marca un interés concreto en establecer relaciones con San Juan. No se trata solo de observar, sino de avanzar en posibles vínculos que a futuro puedan traducirse en inversiones, transferencia de tecnología y desarrollo de proveedores.

En ese marco, la provincia ya viene consolidando una agenda internacional activa. En los últimos años, el gobernador Marcelo Orrego recibió a embajadores como Reid Douglas Sirrs y Stewart Wheeler (Canadá), Dieter Lamlé (Alemania), Marc Stanley (Estados Unidos), Amador Sánchez Rico (Unión Europea), Aleksandra Piatkowska (Polonia) y Gonçalo Nuno Teles Gomes (Portugal), además de delegaciones australianas. Esa continuidad refuerza la estrategia de posicionar a San Juan como destino minero confiable.

La llegada de la delegación europea se inscribe en ese proceso y lo potencia. Con proyectos como Josemaría, El Pachón y Los Azules en carpeta, la provincia tiene en el cobre su principal carta de presentación. Y en un mercado global que demanda cada vez más estos recursos, el interés de Europa se traduce en una señal concreta: San Juan está en el radar.

Así, más que una visita diplomática, el arribo de los embajadores funciona como un paso en la construcción de relaciones estratégicas que pueden definir el rumbo de la minería local en los próximos años.