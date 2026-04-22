El senador nacional Sergio Uñac envió una carta notarial al ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, pidiéndole que se retracte por sus dichos sobre supuestas trabas al proyecto Vicuña y a la minería. La polémica surgió luego de que el funcionario orreguista señalara que sectores del peronismo local obstaculizan la actividad y mencionara una posible conexión con el PJ de La Rioja, tras el fallo que suspendió por 30 días el tránsito en el camino de Guandacol.

En la carta notarial se indica que Fernández declaró mediáticamente que “hay sectores del peronismo local que vienen haciendo un trabajo de poner palos en la rueda para el avance de la actividad minera" y afirmara que "hay que explorar una conexión entre el kirchnerismo sanjuanino con el peronismo kirchnerista de La Rioja".

A través del documento, Uñac manifestó su desacuerdo con esas expresiones y consideró que afectan su imagen pública, citando puntualmente los dichos de Fernández cuando afirmó que "hay algún dirigente local del peronismo que ha demostrado extrema cercanía con Cristina Fernández de Kirchner... Uñac, claramente". En ese sentido, el exgobernador solicitó precisiones sobre los dichos del actual ministro y cuestionó el alcance de las afirmaciones realizadas en medios de comunicación, donde se lo señalaría como responsable de entorpecer el desarrollo de la actividad minera en la provincia.

Uñac otorgó un plazo de 48 horas para que Fernández "ratifique o rectifique sus dichos". Además, solicitó que, en caso de sostenerlos, se presenten elementos concretos que respalden tres aspectos: eventuales acciones vinculadas a su figura en relación con la actividad minera, posibles articulaciones con sectores políticos de La Rioja y la interpretación sobre el contexto que derivó en la resolución judicial.

También requirió que se detalle de qué manera el espacio político al que pertenece podría estar incidiendo en la gestión del Ministerio de Producción, en caso de que esa haya sido la intención de sus declaraciones.

En el documento, Uñac dejó planteada la posibilidad de avanzar por vías legales si no obtiene una respuesta en el plazo establecido, al tiempo que remarcó la importancia de sostener un debate público basado en información precisa.

La presentación también incorpora una mirada institucional sobre el conflicto. Allí se advierte sobre la necesidad de abordar este tipo de situaciones con responsabilidad, evitando interpretaciones que puedan derivar en tensiones entre provincias o afectar el desarrollo de proyectos estratégicos.

Finalmente, la notificación fue presentada en el Centro Cívico y recepcionada por el área administrativa del ministerio, luego de que no se concretara la entrega directa en el despacho del funcionario. El episodio se suma así a una serie de cruces políticos en torno a la actividad minera, uno de los ejes centrales de la agenda económica provincial.

Dato

DIARIO HUARPE buscó tener la respuesta del ministro Gustavo Fernández, pero indicó que está todo en manos de sus abogados y por eso no hará declaraciones.

La carta notarial