En El Calafate, el lugar más austral en el que se haya presentado la Liga de Vóleibol Argentina, UPCN San Juan Vóley disputará el último tour de la fase regular. El equipo sanjuanino, ya clasificado a playoff, jugará entre este jueves y el domingo frente a Monteros, San Lorenzo y Ciudad, en una etapa que determinará los cruces de cuartos de final.

En la tercera posición de la tabla con 47 puntos, UPCN se medirá ante dos rivales que lo preceden y eso genera aún más expectativa. Precisamente, este jueves a las 17 lo hará ante Monteros, que está segundo con 48 unidades.

Luego, los dirigidos por Fabián Armoa jugarán ante San Lorenzo, que marcha noveno y discurre entre sus chances de clasificar a playoff y el acoso de los equipos que buscan evitar el descenso, el viernes a las 16.

El cierre será ante el líder Ciudad, que tiene siete puntos más que UPCN y también aseguró su boleto a la próxima instancia. Este partido se disputará el domingo a las 18. Todos los encuentros del Tour 7 se jugarán en el Microestadio El Calafate y en el caso de UPCN podrán seguirse por TyC Sports Play.

Con siete de ocho plazas definidas para los playoffs, en Santa Cruz habrá nueve puntos en juego en total y además de conocer al octavo clasificado, el Tour definirá las posiciones de la fase regular para ordenar los enfrentamientos de cuartos de final. De acuerdo a la fórmula de juego, se conformarán de la siguiente manera: 1° vs. 8°; 2° vs. 7°; 3° vs. 6° y 4° vs. 5°.

TOUR 7