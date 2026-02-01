La 41ª edición de la Vuelta a San Juan llegará a su fin este sábado 1 de febrero con la disputa de la novena y última etapa, que se correrá íntegramente en el anillo de la Avenida de Circunvalación. El recorrido total será de 144,6 kilómetros, distribuidos en nueve giros completos al trazado urbano.

La concentración de los equipos está prevista en la intersección de avenida José Ignacio de la Roza y Caseros, frente al edificio de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan. Desde allí se realizará la largada oficial a las 15:30 horas.

Publicidad

Una vez iniciado el recorrido, el pelotón se trasladará hacia la avenida de Circunvalación, donde se desarrollará el circuito principal de la jornada. El trazado repetitivo permitirá un control permanente de la carrera y marcará el cierre de la competencia.

La llegada final está programada en avenida Circunvalación y calle Mendoza, en el sector sur del anillo, punto donde se conocerá al ganador de la última etapa y se definirá la clasificación general de la tradicional prueba sanjuanina.

Publicidad

Con este recorrido urbano, la Vuelta a San Juan pondrá punto final a una nueva edición que durante nueve jornadas recorrió distintos puntos de la provincia.