Yanina Latorre y su furia contra el feminismo por el asesinato de Angel

La muerte de Angel, un nene de cuatro años en Comodoro Rivadavia, generó una reacción furiosa de Yanina Latorre en sus plataformas digitales. El niño vivía con su padre y su madrastra antes de ser restituido a su madre biológica, quien lo había abandonado durante tres años, por una disposición de la justicia de Chubut que consideró que ella también tenía derecho a criarlo.

A pesar de que los familiares advirtieron sobre los riesgos para la integridad del menor, la orden se hizo efectiva y el pequeño falleció apenas cuatro días después. Aunque la unidad de emergencias constató inicialmente un paro cardíaco, los estudios posteriores indicaron severas y múltiples lesiones internas producidas por golpes. Ante este panorama, la conductora de SQP manifestó que "A esas mierdas las quiero presas" en alusión a los involucrados en la decisión judicial.

Latorre centró sus críticas en la psicóloga que aconsejó la restitución del nene a su mamá para beneficiar a la progenitora. Sobre la profesional, publicó que "Esta hija de puta permitió que mataran a un niñito para 'beneficiar' a otra mujer tan hija de puta como ella. ¿Ya la detuvieron?". Asimismo, extendió su ataque hacia otros funcionarios del sistema judicial patagónico al afirmar que "Otra mierda feminista. La quiero presa". Durante sus descargos, la mediática también interpeló al movimiento de mujeres preguntando reiteradamente "¿Las feministas ya hablaron?" mientras reafirmaba su postura ante las críticas de quienes la tildan de machirula.

El juez Pablo Pérez, responsable de entregar a Angel, fue otro de los blancos de su indignación. Latorre sentenció que "Tiene que ir preso ya este pedazo de mierda y no salir nunca más" por su determinación legal. Cuando surgieron cuestionamientos sobre el uso político de la tragedia, ella respondió que "Política hizo la feminista que le entregó el niño a la madre biológica para que lo matara. Basura". Finalmente, ante lo dicho por alguien en televisión respecto al caso, cerró preguntando "¿Quién es esta mal nacida que dice tantas pelotudeces?".