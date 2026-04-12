Zaira Nara y Paula Chaves cara a cara en un evento: qué se dijeron al verse

Lo que solía ser una amistad inseparable hoy parece un vínculo irreconciliable tras lo sucedido en el desfile de Esquina organizado por Jecan Wecan. Durante la jornada en la que participaron figuras como Gimena Accardi, Marta Fort, Brenda Gandini, Cande Ruggeri y Sofía La Reini Gonet, todas las miradas se centraron en el nulo contacto entre Zaira Nara y Paula Chaves.

Según relató el periodista Fede Flowers sobre el comportamiento de ambas mujeres en el lugar, "Zaira y Paula se desconocieron totalmente. No se saludaron durante todo el desfile". Esta situación se da poco después de que Nara fuera tajante sobre el enojo de su ex amiga al expresar que "no sé si ella me quiere".

La organización del encuentro intentó manejar la situación con cautela pero la frialdad fue inevitable. Aunque inicialmente fueron ubicadas enfrentadas, luego terminaron en la misma fila separadas apenas por dos asistentes.

Al respecto, el cronista detalló que "las sentaron a dos personas de distancia, y antes de que termine el evento Zaira se fue con séquito dejando el espacio vacío. No se pueden ni ver". Esta actitud pública ratifica que la relación está quebrada definitivamente y que ya no existe espacio para la cordialidad.

A este desplante se suma una novedad de impacto en el círculo íntimo de las protagonistas que fue revelada por Ángel de Brito en el programa LAM. El conductor aseguró que "le acaban de retirar el madrinazgo a Zaira", en referencia al rol que la hermana de Wanda Nara ocupaba respecto a Filipa, la hija menor de Paula Chaves y Pedro.

Al mismo tiempo, circulan versiones sobre esta pelea que involucran a la China Suárez en el conflicto. Si bien el cambio de madrina no conlleva obligaciones legales, representa un gesto simbólico que marca el final de una era. El reencuentro en la pasarela solo sirvió para demostrar que la distancia es absoluta y ya no se preocupan por disimularla.