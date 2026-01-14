El fenómeno visual de HBO, Euphoria, ha fijado su regreso para el domingo 12 de abril, con la emisión de ocho capítulos semanales en horario nocturno.

Esta tercera entrega, que probablemente sea la última según confirmó Francesca Orsi, responsable de drama de la cadena, al declarar que “la tercera temporada... será probablemente la última”, presenta un quiebre narrativo con un salto temporal de cinco años que traslada a los personajes a la adultez.

Según explicó el creador Sam Levinson, la premisa seguirá a “un grupo de amigos de la infancia que afrontan la fe, la posibilidad de redención y el problema del mal, fuera del ámbito escolar”.

El primer adelanto oficial sitúa a Rue (Zendaya) en México, lidiando con su deuda con Laurie y un nuevo antagonista interpretado por Adewale Akinnuoye-Agbaje.

En el tráiler, la protagonista reflexiona sobre su madurez: “años después de la secundaria, no sabía si la vida era como la imaginaba y, sin embargo, por primera vez empezaba a tener fe”. No obstante, la oscuridad persiste en su camino, advirtiendo que “cuando haces un trato con el Diablo, no hay vuelta atrás”.

El reparto integra a figuras como Rosalía, Sharon Stone, Danielle Deadwyler, Marshawn Lynch y Natasha Lyonne, quienes se suman al elenco habitual encabezado por Hunter Schafer, Jacob Elordi y Sydney Sweeney.

En esta nueva etapa, Cassie y Nate están comprometidos, aunque enfrentan tensiones por la actividad de ella en OnlyFans; Nate reclama en el avance que “trabaja todo el día mientras su prometida se exhibe en internet”.

Por su parte, Jules (Schafer) busca ser pintora, Maddy (Alexa Demie) trabaja en una agencia de talentos en Hollywood y Lexi (Maude Apatow) asiste a una showrunner encarnada por Stone.

La temporada destaca por su factura técnica, siendo la primera serie narrativa en emplear película Kodak de 65 mm de forma extensa para lograr una experiencia cinematográfica.

Colman Domingo, cuyo personaje Ali tendrá mayor profundidad, anticipó que “será una temporada devastadoramente hermosa, épica, capaz de romper el molde de la televisión y que se sentirá más como cine que televisión”.

La banda sonora contará con la colaboración de Hans Zimmer y Labrinth.

A pesar de la ambiciosa producción terminada en Los Ángeles en noviembre de 2025, la serie enfrenta ausencias significativas como la de Barbie Ferreira (Kat), Storm Reid y el fallecido Angus Cloud (Fezco). La obra, basada en la serie israelí de Ron Leshem y Daphna Levin, mantiene a Sam Levinson al frente junto a productores ejecutivos como Drake.