A menos de 24 horas de la reapertura, Irán restablece el cierre del estrecho de Ormuz

Irán dispuso este sábado el restablecimiento del cierre del estrecho de Ormuz, menos de 24 horas después de haber anunciado su reapertura condicional. La decisión fue comunicada por el mando militar conjunto del país y se produjo como respuesta a la negativa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de levantar el bloqueo a los puertos iraníes.

El comunicado castrense indicó que "el control del estrecho de Ormuz volvió a su estado anterior, bajo una estricta gestión y control de las fuerzas armadas". Asimismo, advirtió que se seguirá prohibiendo el tránsito por el paso mientras continúe el bloqueo estadounidense.

La medida eleva nuevamente la tensión entre ambos países en un contexto de alto el fuego que se extiende por varios días y que se encuentra en una situación de fragilidad.

La posición de Estados Unidos

Horas antes del anuncio iraní, Trump afirmó en su red Truth Social que el bloqueo estadounidense "se mantendrá plenamente en vigor" hasta que Irán alcance un acuerdo con Washington, particularmente en lo referido a su programa nuclear.

El viernes, tras conocerse la reapertura del estrecho, Trump había celebrado la medida y señalado que Teherán se había comprometido a no volver a cerrar la vía "nunca más". Funcionarios iraníes de alto rango indicaron que la postura de Trump viola el acuerdo alcanzado la semana pasada, que había permitido la apertura parcial del paso en el marco de una tregua de diez días entre Israel y el grupo Hezbollah, respaldado por Irán.

Importancia estratégica del estrecho

El estrecho de Ormuz, ubicado entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, es el punto de tránsito de aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. Su control ha sido históricamente una de las principales herramientas de presión de Irán frente a la comunidad internacional.

La reapertura anunciada el viernes por el canciller iraní, Abbas Araghchi, establecía que el paso se mantendría habilitado "durante el resto del período de alto el fuego", es decir, hasta el próximo miércoles. No obstante, esa flexibilización era condicionada: los buques debían transitar por corredores específicos y contar con autorización expresa de la Guardia Revolucionaria.

La firma de datos Kpler informó que, durante ese breve lapso de apertura, la actividad a través del estrecho se concentró exclusivamente en los corredores aprobados por Irán. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en su cuenta de la red social X que, desde el inicio del bloqueo, las fuerzas estadounidenses enviaron 21 barcos de regreso a Irán.

El nuevo cierre del estrecho amenaza con revertir la calma que se había registrado el viernes en los mercados energéticos. Tras conocerse la reapertura condicional, el precio del crudo cayó cerca del 13%. Analistas prevén que la imposición de nuevas limitaciones a la navegación podría reducir aún más el suministro y presionar nuevamente los precios al alza, lo que agravaría la crisis energética global.

El vínculo con el conflicto en Líbano

La situación en el estrecho de Ormuz está directamente relacionada con el conflicto en Líbano. El régimen iraní había condicionado la apertura del paso a una tregua efectiva entre Israel y Hezbollah, grupo al que Irán financia y provee armamento.

Israel aceptó el alto el fuego en Líbano "a petición de Trump", según declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. No obstante, Netanyahu advirtió que la campaña contra Hezbollah "no está completa" y que las fuerzas israelíes "aún no terminaron" de desmantelar al grupo. Según el mandatario, Israel destruyó alrededor del 90% de las reservas de misiles y proyectiles de Hezbollah.

Trump afirmó en otra publicación en redes sociales que Estados Unidos le "prohibió" a Israel lanzar más ataques ofensivos contra Líbano y sostuvo que "ya es suficiente". El Departamento de Estado aclaró más tarde que el veto se aplica solo a ataques ofensivos y no a acciones en defensa propia.

No está claro hasta qué punto Hezbollah cumplirá una tregua en cuya negociación no participó directamente y que dejará tropas israelíes ocupando un tramo de territorio en el sur de Líbano.

El alto el fuego vigente tiene como fecha de vencimiento el próximo miércoles. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de las negociaciones entre Washington y Teherán, así como el cumplimiento de la tregua en Líbano. El estrecho de Ormuz permanece cerrado hasta nuevo aviso, a la espera de una definición sobre el levantamiento del bloqueo estadounidense.