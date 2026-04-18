El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico para la provincia cuyana, y la principal alerta meteorológica de este fin de semana es el marcado contraste térmico que se avecina. Este sábado, los sanjuaninos disfrutarán (o soportarán) la última jornada cálida, con una máxima que alcanzará los 27°C, pero el respiro llegará rápidamente: a partir del domingo, las temperaturas máximas comenzarán un descenso que se extenderá durante toda la semana entrante.

Sábado 18: el pico de calor previo al cambio

El día de hoy se presenta mayormente nublado, sin probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18°C por la mañana y una máxima de 27°C durante la tarde, lo que representa la jornada más cálida del período pronosticado. El viento soplará del sector oeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el sur hacia la noche. Se espera un ambiente agradable al anochecer, con 24°C, ideal para actividades al aire libre, pero con la advertencia de que será el último día con valores tan altos.

Domingo 19: ingreso de viento sur y posible tormentas aisladas

El cambio estará anunciado por el viento. Desde la madrugada del domingo, la dirección predominante será del sur, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la mañana. La temperatura máxima descenderá bruscamente hasta los 22°C en la tarde, pero lo más notorio será el frío nocturno: se esperan solo 12°C al cierre del día.

Además, entre la mañana y la tarde existe una probabilidad de entre 10% y 40% de tormentas aisladas, aunque sin acumulados significativos. El cielo se mantendrá mayormente nublado, y el viento del sector sureste continuará trayendo aire más fresco.

La semana entrante: máximas que no superarán los 21°C

El lunes 20 marcará el piso térmico de la semana. La madrugada arrancará con 8°C y la máxima apenas alcanzará los 17°C durante la tarde. El cielo se mantendrá entre mayormente nublado y parcialmente nublado, sin lluvias, pero con viento sur sostenido.

El martes 21 y miércoles 22 mostrarán una leve recuperación, aunque sin volver al calor del fin de semana. Las máximas serán de 18°C y 21°C respectivamente, mientras que las mínimas se mantendrán frescas (entre 11°C y 12°C). Las condiciones serán de parcialmente nublado, con vientos leves del sector sur y sureste.

El pronóstico se extiende hasta el viernes 24 de abril, con una máxima nuevamente de 21°C, aunque esta vez con viento rotando al norte, lo que podría anticipar un nuevo cambio hacia el fin de semana siguiente.