Un violento procedimiento policial en el departamento Chimbas terminó con la aprehensión de un hombre que exhibió un arma de fuego ante efectivos, intentó escapar y agredió al personal, causando además daños a un móvil policial. El hecho quedó bajo investigación judicial con intervención del sistema acusatorio.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas de este viernes tras un requerimiento al 911 que motivó la intervención de personal de Comisaría 17° en inmediaciones de Lateral Oeste de circunvalación y avenida Benavídez. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a un sujeto que, en medio del procedimiento, extrajo y exhibió un arma de fuego frente a los uniformados.

De acuerdo a fuentes policiales, en un momento posterior el individuo arrojó el arma y emprendió la fuga a pie, lo que derivó en un operativo inmediato de persecución en la zona. A los pocos metros, el sospechoso fue interceptado por los efectivos actuantes.

Durante el procedimiento de aprehensión, el sujeto ofreció resistencia y agredió al personal policial con golpes de puño. En ese contexto, también provocó daños en una motocicleta policial, específicamente en una de sus partes plásticas.

Tras ser reducido, los uniformados procedieron al secuestro del arma utilizada, tratándose de una pistola calibre 9 milímetros, la cual quedó a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó vinculado a actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad, daño y tenencia de arma de fuego. Asimismo, se informó que se realizarán las consultas pertinentes en el Sistema Acusatorio para determinar antecedentes y avanzar con la causa.

La investigación continúa para establecer en detalle las circunstancias del hecho y la situación legal del aprehendido.