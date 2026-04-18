El Gobierno nacional autorizó formalmente el despliegue de fuerzas del ejército de los Estados Unidos en territorio argentino para participar de los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”. La medida, oficializada este viernes a través de un decreto en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y su gabinete, busca “fortalecer la interoperabilidad entre ambos países” y “consolidar la posición de Argentina como socio estratégico en seguridad global”.

Sin embargo, representa una grave cesión de soberanía al admitir la intromisión militar de una potencia extranjera en suelo argentino. Porque el decreto no tuvo autorización del Congreso de la Nación, dado que la Constitución Nacional le da esa función específica al Poder Legislativo.

Los dos ejercicios militares conjuntos fueron autorizados por Milei a través del decreto 264/26, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El ejercicio «Daga Atlántica» se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio, abarcando áreas terrestres, aéreas y marítimas, con actividades principales en puntos neurálgicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, entre el 26 y el 30 de abril se llevará a cabo el ejercicio naval “PASSEX” dentro de la Zona Económica Exclusiva, con unidades de alto impacto como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, que realizarán tareas de adiestramiento junto a la Armada Argentina, mientras que la nueva programación surge tras una postergación obligada a principios de mes por la escalada de tensiones en Medio Oriente.



