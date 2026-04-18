Este sábado 18 y domingo 19 de abril, los corredores sanjuaninos tendrán una cargada agenda de competencias a lo largo y ancho del país.

Se trata de los pilotos Tobías Martínez quien correrá por la cuarta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

Después, Gastón Pastén, Ignacio Villa y Sebastián Landa como pilotos y Francisco Furnari como navegante, estarán en la segunda fecha del Rally Argentino y Codasur en Córdoba. Mientras que Valentino Bocelli, Delfina Flaqué y Josué Martos, en la segunda fecha del Campeonato Mendocino de Karting.

Turismo Carretera

Para empezar, la cuarta fecha se desarrollará en el autódromo “Concepción del Uruguay”, donde el piloto sanjuanino competirá con el Chevrolet Camaro número 107 del equipo Rus Med.

Martínez viene de terminar cuarto la primera fecha en El Calafate, noveno en Viedma pero por recargo por un toque cayó al 29° puesto, y finalizó trigésimo en Neuquén, en las tres carreras finales disputadas.

TC Concepción

Sábado 18 de abril

11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)

11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)

13.20 a 13.50– 2° Entrenamiento TC (Grupo B)

13.55 a 14.25 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)

16.00 a 16.08 – Clasificación TC (4° Cuarto)

16.13 a 16.21 – Clasificación TC (1° Cuarto)

16.26 a 16.34 – Clasificación TC (2° Cuarto)

16.39 a 16.47 – Clasificación TC (3° Cuarto)

Domingo 19 de abril

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)

11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)

11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

Rally Argentino y Codasur

Estarán presentes tres representantes y un navegante de nuestra provincia, en la segunda fecha del certamen nacional, en conjunto con la segunda del FIA Rally Sudamericano en Mina Clavero, provincia de Córdoba.

Gastón Pastén, navegado por el puntano Matías Ramos, correrá dentro de la categoría RC2, con el Skoda Fabia del equipo KS Competición. El pocitano tendrá su primera competencia del año en el certamen nacional, debido a su ausencia en la apertura de temporada. Son 25 los binomios anotados en la clase mayor para esta prueba que tiene carácter sudamericano.

Ignacio Villa competirá con un Peugeot 208 de la RC3 Junior, que tendrá en su butaca derecha a Gonzalo Díaz, de San Luis. El sanjuanino finalizó en el cuarto puesto el inicio de campeonato en General Madariaga, Buenos Aires.

Francisco Furnari ocupará la butaca derecha del Volkswagen Gol Trend manejado por el cordobés Guillermo Ambrogio, con quién logró el podio (3° puesto) dentro de la misma categoría.

Sebastián Landa, con su Fiesta Kinetic y acompañado por el catamarqueño Rodrigo Vergara, viene de conseguir un segundo puesto en Madariaga, tras llegar solo a 13 segundos de la dupla Fernando Muller/Gonzalo Martínez.

Karting Mendocino

La segunda fecha se disputará en el kartodromo “Cuidad de San Martín”, con tres pilotos sanjuaninos presentes, como Josué Martos, Delfina Flaqué y Valentino Bocelli.

Josué Martos competirá en categoría Infantil, donde ganó en la primera fecha y lidera el campeonato con 56 puntos, atendido el chasis por el equipo Basco Racing de Mendoza.

Delfina Flaqué tendrá su primera participación del año en la 125cc Junior, misma categoría en la que correrá Valentino Bocelli, que además participará en la 125cc Senior. Bocelli logró el segundo puesto en la primera fecha de la Junior, mientras que en la Senior tuvo un toque y finalizó en la octava posición en la carrera final.

La actividad comenzará el sábado 18 con pruebas libres en horario de tarde, en tanto que el domingo concentrará toda la actividad oficial, con entrenamientos, clasificaciones, series y competencias finales en todas las categorías.