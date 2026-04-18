

Con la reciente noticia conocida sobre la Cooperativa Láctea Sancor, que pidió en las últimas horas su propia quiebra, refleja la postal de depresión de empresas en un precipicio interminable para el sector productivo del país.

En sólo dos años de gobierno, el modelo económico de LLA hizo cerrar más empresas que el gobierno de Mauricio Macri completo, el período de pandemia entero y hasta la crisis del 2001. Es decir, no ha habido un estallido externo de la crisis, pero hay una situación de implosión de las compañías, el empleo y los ingresos bastante visible en datos muy concretos.

Un informe de Fundar elaborado en base a cifras de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación correspondiente a enero precisa que, desde que asumió Milei, cerraron 24.180 empresas, un 4,7 % del total. Este número equivale a la peor caída en los primeros 26 meses de un gobierno.

Si la comparación es con enero del 2025, se destruyeron 13.158 unidades productivas, lo que representa una baja de 2,6 %. Así es que, con esta baja, se acumulan 23 caídas interanuales consecutivas. El número comparativo con el 2024 y 2025 es fuerte porque son bases de comparación muy malas, es decir, mientras Milei dice que la economía mejora, no sólo empeora, sino que lo hace contra períodos previos bastante peores.

En el detalle de zonas en las que más empresas cerraron se observa que las provincias más afectadas son la Rioja, con una pérdida del -1,5% (35 empresas); San Juan: con una baja del -0,95 % (62 empresas) y Chubut, que resignó -0,92% (68 empresas). Aun así, el reporte muestra que 20 de las 24 provincias tuvieron perdidas de compañías en el Gobierno de Milei.

En paralelo, los números de comparación con otros gobiernos son relevantes y ponen además en cuestión cuáles son los modelos económicos y políticos en los cuales los privados se desempeñaron mejor o tuvieron mejores ganancias.

El informe de Fundar muestra que, en febrero del 2012, principio del segundo gobierno de Cristina Kirchner, se habían registrado un total 540.282 empresas, el tope de los últimos años. De allí en más empezó una caída: en 2017, en el mes de diciembre, segundo año de Macri, ya había 532.183 empresas activas. Mientras que, en febrero del 2020, recién derrotado Macri, esa cantidad había bajado a 508.187.

A septiembre del 2021, ya entrada la pandemia de COVID 19 y la economía del mundo clausurada y sin saber el momento de salida de la crisis sanitaria, el gobierno de Alberto Fernández tenía 486.782 firmas activas, pero ya en noviembre del 2023 se había recuperado: existían 512.357.

Hoy, a dos años de gestión y sin pandemia sanitaria mediante, el gobierno de Milei tiene un total de 483.177 empresas trabajando de manera activa. En porcentuales y tomando los períodos completos, con CFK en su primer gobierno creció 7% la cantidad de empresas, en su segundo gobierno cayó 1 por ciento; Macri destruyó 4,5% de las empresas y Alberto Fernández quedó hecho. Milei, en sólo 26 meses, ya destruyó el 4,7% de las empresas.

Sector por sector, los más dañados

Los datos muestran, también, que el sector de “transporte y almacenamiento” fue uno de los más dañados, con 5899 empresas cerradas desde que asumió Milei, lo que equivale al 15 % del total del rubro.

El sector inmobiliario, en tanto, tuvo casi 3500 empresas cerradas, es decir, perdió el 11,6 % de las unidades productivas; mientras que la construcción está hoy con 1947 firmas menos.

El comercio perdió más de 3000 empresas, y dentro de la industria manufacturera, en la que hubo caídas del 5,83% en cantidades de empresas, el sector más golpeado fue el textil y calzados. Por caso, “cuero y calzado” resignó con Milei el 19,3% del total de sus empresas.

El trabajo de Fundar enumera, además, los gigantes que han caído o han cesanteado el último mes. Además del anuncio de Sancor, reportaron que Toyota tuvo 500 despidos y el cierre del tercer turno. La textil y de calzado John Foos cerró su planta en Beccar y se transformó en importadora neta; mientras que la fábrica de herramientas Bahco frenó la producción y orquestó 40 despidos.

Por au parte, Granja Tres Arroyos suspendió 200 trabajadores e implementó el pago del salario en cuotas. La textil DFAC, firma de la familia Karagozian, cerró luego de dos años de operaciones por el avance de las importaciones.

FAPA, la compañía de insumos eléctricos anunció que cierra la única fábrica de aisladores eléctricos de Argentina. Y Moño Azul, la alimenticia y productora de manzanas, está haciendo un recorte de hasta el 30% de los salarios y atraviesa tiempos de conflictividad laboral. Por último, Rigolleau, la histórica fábrica de vidrio redujo su producción local y reemplazó por importación desde China.

