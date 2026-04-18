Un siniestro vial ocurrido en el departamento Rawson se cobró la vida de un hombre de 75 años y dejó a su hija hospitalizada, tras una colisión entre un automóvil y una motocicleta. El hecho fue investigado por la Justicia bajo la carátula de homicidio culposo.

El episodio se produjo este viernes 17 de abril, alrededor de las 19.05 horas, en calles República del Líbano y Triunvirato. De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, el choque ocurrió cuando un automóvil Ford Focus realizó una maniobra de giro e impactó contra una motocicleta que circulaba en sentido contrario.

El cuerpo del fallecido fue retirado del lugar por personal de Criminalística.

Según la reconstrucción inicial, la moto era conducida por un hombre de 75 años que circulaba de oeste a este por calle República del Líbano, acompañado por su hija de 34 años. En tanto, el vehículo lo hacía en sentido opuesto y su conductor intentó girar hacia la izquierda para ingresar a calle Triunvirato. En esa maniobra se produjo la colisión.

Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor cayó al pavimento y golpeó su cabeza con violencia, lo que le provocó una lesión de extrema gravedad que derivó en su fallecimiento en el lugar. Personal de emergencias constató el deceso minutos después.

Una cámara del Cisem podría haber registrado el momento exacto del choque.

En tanto, la mujer que viajaba como acompañante sufrió golpes y fue trasladada en ambulancia al Hospital Doctor Guillermo Rawson. Fuentes médicas informaron que no presentaba heridas de gravedad y que se encontraba fuera de peligro.

De acuerdo a los datos aportados por las autoridades, la víctima fatal tenía domicilio en las inmediaciones, en calle República del Líbano y Urquiza, lo que generó conmoción entre vecinos de la zona.

Por disposición judicial, el conductor del automóvil quedó detenido en el lugar y fue vinculado a una causa por homicidio culposo, con intervención del fiscal Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales.

Criminalística y Policía Científica trabajó para recabar elementos que ayuden a entender la mecánica de sineistro.

Asimismo, se solicitó la presencia de personal de Criminalística, que trabajó en la escena para relevar pruebas, realizar las pericias correspondientes y proceder al levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia.

En el lugar, las autoridades también evaluaron distintas hipótesis sobre la mecánica del siniestro. Una de las líneas investigativas indicó que el conductor del automóvil podría haberse visto encandilado por la puesta del sol, lo que habría dificultado su visión e incidido en la maniobra que derivó en el impacto. No obstante, esa versión quedó sujeta a peritajes y al avance de la investigación.

La causa continuó en etapa investigativa con el objetivo de determinar con precisión cómo se produjo el hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Una cámara del Cisem se encuentra justo en el lugar del siniestro por lo tanto las autoridades tratarán de obtener el registro en video si es que quedó grabado el momento del choque, para confirmar la mecánica del accidente.