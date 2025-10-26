Publicidad
Publicidad

Política > Elecciones 2025

A qué hora termina la veda y cuándo se puede comprar alcohol

Las elecciones legislativas 2025 se llevaron a cabo este domingo y la veda electoral rige para todo el país. Este lapso de prohibiciones comienza 48 horas antes de la votación, pero ¿cuándo finaliza?

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Este lapso de prohibiciones comienza 48 horas antes de la votación y finaliza tres horas después del cierre de las urnas. Foto: Gentileza

Las elecciones legislativas 2025 se llevaron a cabo este domingo y la veda electoral rige para todo el país. Este lapso de prohibiciones comienza 48 horas antes de la votación y finaliza tres horas después del cierre de las urnas.

Durante este período, se prohíben diversas actividades como la de venta y consumo de alcohol. Las prohibiciones son dispuestas por el Código Nacional Electoral (CNE) y están ligadas generalmente a la propaganda política y a actividades sociales: estas deben ser acatadas tanto por los candidatos a los diversos puestos de cada partido como por los ciudadanos.

Publicidad

Entre las acciones no admitidas por la CNE se cuentan la realización de actos públicos de campaña o difusión de propaganda, aunque también se prohíbe la venta de alcohol.

Según indica el artículo 71 del Código Nacional Electoral, los ciudadanos argentinos deberán cumplir con las siguientes prohibiciones:

Publicidad
  • Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral.
  • Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio, dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos.
  • Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales.
  • Vender bebidas alcohólicas
  • Realizar espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.
  • Portar armas, banderas, distintivos o insignias.
Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS