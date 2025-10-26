Las elecciones legislativas 2025 se llevaron a cabo este domingo y la veda electoral rige para todo el país. Este lapso de prohibiciones comienza 48 horas antes de la votación y finaliza tres horas después del cierre de las urnas.

Durante este período, se prohíben diversas actividades como la de venta y consumo de alcohol. Las prohibiciones son dispuestas por el Código Nacional Electoral (CNE) y están ligadas generalmente a la propaganda política y a actividades sociales: estas deben ser acatadas tanto por los candidatos a los diversos puestos de cada partido como por los ciudadanos.

Entre las acciones no admitidas por la CNE se cuentan la realización de actos públicos de campaña o difusión de propaganda, aunque también se prohíbe la venta de alcohol.

Según indica el artículo 71 del Código Nacional Electoral, los ciudadanos argentinos deberán cumplir con las siguientes prohibiciones:

