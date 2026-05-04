A casi un mes de que la sucursal de Carrefour ubicada en General Acha 32 Sur se convirtiera en la primera experiencia de atención ininterrumpida en San Juan, los resultados han superado incluso las proyecciones más optimistas de la empresa y el sector gremial. Lo que comenzó como una "prueba piloto" para evaluar la demanda nocturna, hoy se consolida con un saldo positivo que incluye la creación de nuevos puestos de trabajo.

Expectativas superadas

El pasado 30 de abril, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, mantuvo una reunión con el gerente de la firma y los trabajadores para analizar el primer mes de operatividad. Según relató la dirigente a DIARIO HUARPE, el éxito fue inmediato: "Dicen que les ha dado mayor resultado de lo que pensaban, que las expectativas fueron ampliamente superadas".

A diferencia de lo que se podría suponer, el flujo de clientes no se limita a las salidas recreativas. Moral señaló que el local mantiene una "concurrencia no solamente el fin de semana, sino que los días de semana también", lo que valida la decisión de la cadena de apostar por este formato en la provincia.

Nuevas contrataciones y beneficios laborales

El impacto más tangible de esta medida ha sido la generación de empleo. Para cubrir las vacantes de aquellos empleados que optaron por el turno noche, la empresa debió reforzar su plantilla diurna. "Tomaron personal para el día y ahí se han sumado, en este caso, tres trabajadores más para poder tener de reemplazo de esos que han pasado a la noche", confirmó Moral.

Este crecimiento en la nómina se da bajo condiciones que, según el gremio, han sido bien recibidas por los empleados. Si bien inicialmente el SEC advirtió que realizaría controles estrictos para evitar la precarización, el esquema actual parece satisfacer a los trabajadores, quienes "eligieron pasar a ese horario que no es rotativo". Entre las ventajas del turno nocturno, Moral destacó que los empleados "saben que tienen que trabajar una hora menos y saben que le tienen que pagar un adicional extra", cumpliendo con lo estipulado por el convenio colectivo.

Un cambio de hábito con mirada a futuro

Aunque el balance inicial es sumamente alentador, desde el SEC mantienen una postura de observación cautelosa. Moral advirtió que aún es pronto para conclusiones definitivas, dado que los primeros meses suelen estar impulsados por "la novedad y por todo lo que significa algo abierto".

Sin embargo, el éxito de Carrefour marca un precedente en el comercio sanjuanino. La apuesta por servicios físicos y la generación de empleo genuino parecen ser la clave de esta nueva etapa de la compañía en el país, transformando una necesidad social en una oportunidad de crecimiento laboral. Por el momento, la experiencia que comenzó el pasado 10 de abril no solo ha logrado mantenerse, sino que ha demostrado que la demanda nocturna en San Juan es una realidad latente