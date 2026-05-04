Lautaro Martínez volvió, asistió y el Inter se consagró campeón de Italia

El Inter volvió a coronarse en la Serie A tras vencer 2-0 a Parma y lo hizo con una postal que resume toda la temporada: el regreso de Lautaro Martínez, figura, referente y protagonista de una campaña que terminó en fiesta.

El equipo selló el título con tres fechas de anticipación, algo que no ocurre todos los días. Con 82 puntos y una ventaja de 12 sobre Napoli, el conjunto italiano dejó en claro que fue el más sólido de principio a fin. No hubo margen para la duda: regularidad, contundencia y un plantel que respondió en los momentos clave.

El reglo de Lautaro y la ovación del estadio

Todas las miradas se dirigieron al delantero argentino. Después de arrastrar una lesión muscular en el sóleo izquierdo que lo había tenido a maltraer desde abril, Lautaro volvió a sumar minutos. Ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo y el estadio explotó. Ovación cerrada, aplausos y esa sensación de que algo importante estaba sucediendo.

Y no tardó en dejar su sello. Con apenas un puñado de minutos en cancha, asistió a Henrikh Mkhitaryan en el segundo gol y cerró una noche redonda para él y para todo el equipo.

Los números del Toro en la temporada

Los datos acompañan la gran campaña del bahiense. Con 16 goles y cinco asistencias en 27 partidos, el argentino es el máximo anotador del equipo que dirige Cristian Chivu en la temporada. Un registro que todavía puede crecer, porque el calendario no da respiro.

Una carrera llena de títulos

Este nuevo título se suma a una colección que ya empieza a ser pesada. Lautaro alcanzó las 12 consagraciones en su carrera: ocho con Inter y cuatro con la Selección argentina, incluyendo la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Y mientras todavía resuenan los festejos del campeonato liguero, el horizonte ya muestra otro desafío. El Inter irá por un nuevo trofeo cuando enfrente a Lazio en la final de la Copa Italia, programada para el 13 de mayo. Lautaro Martínez, una vez más, será una de las grandes armas del equipo nerazzurri para seguir agrandando su leyenda.