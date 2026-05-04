Milei viaja a Estados Unidos para exponer en el Instituto Milken en Los Ángeles

El presidente Javier Milei realizará un nuevo viaje a Estados Unidos para participar de un foro económico de alcance global. La actividad se inscribe en una estrategia de posicionamiento internacional orientada a fortalecer vínculos con actores del sistema financiero, tecnológico y empresarial.

La intervención del mandatario está prevista para el miércoles 6 de mayo en la ciudad de Los Ángeles, en el marco de la 29ª Conferencia Global del Instituto Milken.

Foro global y agenda temática

El encuentro, que se desarrolla entre el 3 y el 6 de mayo bajo el lema “Liderando en una nueva era”, convoca a dirigentes políticos, inversores y especialistas para debatir sobre los principales desafíos económicos, tecnológicos y sociales a nivel mundial.

A lo largo de sus ediciones, el foro reunió a referentes internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y Rania de Jordania.

Delegación y antecedentes

El jefe de Estado viajará acompañado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.

Será la segunda participación de Milei en este foro. En su exposición de 2024, el mandatario planteó ante inversores internacionales que Argentina podía consolidarse como un polo de referencia en el mundo occidental y buscó atraer capitales externos.

En los meses posteriores, el Presidente mantuvo encuentros con representantes de grandes compañías y fondos de inversión, entre ellos Chevron, JPMorgan Chase, PIMCO, Amazon Web Services, Citigroup, Copa Airlines y Globant.

Agenda de actividades

El itinerario oficial prevé una estadía breve en territorio estadounidense:

Martes 5 de mayo

13:00: partida del vuelo con destino a Los Ángeles.

Miércoles 6 de mayo

00:30 a 04:30: arribo del avión presidencial.

10:00 a 14:00: reunión con el titular del Instituto Milken, Michael Milken, y encuentro con empresarios.

14:00 a 18:00: disertación en la conferencia global.

18:00 a 22:00: regreso hacia Argentina.

Jueves 7 de mayo

13:30: llegada a Buenos Aires.

Eje en Estados Unidos

El viaje se enmarca en una agenda exterior con foco en la relación con Estados Unidos. En lo que va del año, Milei participó de actividades en Washington D.C., Miami y Nueva York, con reuniones junto a empresarios, organismos financieros y funcionarios.

Durante marzo, el Presidente encabezó la apertura de la Argentina Week 2026, organizada por la embajada argentina junto a entidades como JPMorgan Chase y Bank of America, donde sostuvo que el país puede avanzar hacia un proceso de convergencia con economías desarrolladas.

Costos de la agenda internacional

Los desplazamientos al exterior constituyen un componente relevante de la gestión presidencial. Según informes oficiales presentados ante el Congreso, los viajes de Milei superan los $4.700 millones desde el inicio de su mandato.

El detalle incluye $2.300 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, más de $1.900 millones en el período siguiente y otros $437 millones entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Dentro de ese esquema, Estados Unidos aparece como el destino más frecuente en la agenda del Ejecutivo.