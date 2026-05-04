El suboficial mayor retirado Carlos Héctor Velázquez, de 77 años, murió el 1 de mayo tras ingerir un frasco de pastillas, en un hecho que fue confirmado como suicidio. La información fue ratificada a DIARIO HUARPE por fuentes vinculadas al caso. El episodio ocurrió semanas después de un primer intento registrado en el Parque de Mayo.

Trayectoria y situación personal

Velázquez era un militar retirado con más de seis décadas de aportes a la obra social de las Fuerzas Armadas. En un mensaje escrito antes de su primer intento, dejó constancia de su trayectoria: “Desde que comencé mi carrera en el Ejército a los 16 años pago la obra social”.

En el mismo texto, señaló la continuidad de sus aportes a lo largo del tiempo: “Tengo casi 80 años y sigo pagando la obra social. Nunca dejé de hacerlo”.

El primer intento y la denuncia

El 4 de marzo, el exmilitar se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín, en el Parque de Mayo. En su mochila llevaba un arma y una carta en la que explicó los motivos de su decisión, vinculados a su estado de salud y a la falta de cobertura médica.

“Sufrí una infección muy grave en los ojos. En la nariz me hicieron una operación de más de ocho horas y después me detectaron cáncer”, describió en el escrito.

En ese mismo documento, cuestionó la situación de la obra social: “Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”.

Tras el hecho, fue trasladado a un centro de salud y logró recuperarse de la herida, sin compromiso de órganos vitales.

El contexto sanitario

El caso se produjo en un escenario de crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), que en San Juan afecta a más de 7.000 afiliados. La falta de prestaciones, medicamentos y pagos a prestadores ha sido denunciada por usuarios y representantes del sector.

En su carta, Velázquez vinculó directamente su situación personal con ese contexto: “Me sacrifico por no tener atención médica”.