Un operativo policial culminó con la aprehensión de tres sujetos y el secuestro de un equipo de audio cuya procedencia no pudo ser acreditada por los sospechosos. El hecho ocurrió en la vía pública y fue posible en una recorrida preventiva.

Según fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 3.40 horas, cuando personal del móvil Cobra 14, a cargo del oficial Nicolás Andrade y acompañado por el agente Nicolás Castro, realizaba tareas de prevención por calle Pedro de Valdivia, antes de Avenida Rioja. En esa recorrida, los efectivos observaron a tres hombres que transportaban una caja de cartón con un bulto de color negro.

Ante esa escena sospechosa, los uniformados se dirigieron para entrevistarlos, pero los individuos emprendieron la fuga a pie, lo que motivó un rápido despliegue policial. Se solicitó colaboración al móvil Cobra 15, a cargo del oficial ayudante Edgar Herrera y lograron interceptar a los fugados a los pocos metros.

Tras ser reducidos, los sujetos fueron identificados como Emiliano Gabriel Elizondo González, de 28 años, domiciliado en el barrio Bardiani, en Capital; Alexis Rodrigo Ponce, de 29 años, con domicilio en el barrio San Ricardo, en Rawson; y Gonzalo Mauricio Cerón, de 37 años, oriundo de la provincia de Río Negro.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que Elizondo González llevaba consigo una caja de cartón que contenía un parlante de color gris con la inscripción “Caraudio”, junto a una etapa de potencia de color negro con detalles azules. Al ser consultados por la procedencia de estos elementos, los sujetos no lograron justificar su origen.

En paralelo, vecinos de la zona indicaron que los tres hombres llevaban varios minutos ofreciendo el equipo de audio en la vía pública, lo que reforzó las sospechas sobre la procedencia del mismo.

Frente a este escenario, se dio intervención al sistema acusatorio. Sin embargo, el ayudante fiscal Mauro Carrizo dispuso que no correspondía intervención penal en ese momento, ordenando el secuestro del equipo a fin de establecer su procedencia.

Finalmente, los tres sujetos quedaron vinculados a actuaciones preliminares identificadas con el número 53/26 y a un expediente contravencional por presuntas infracciones a diversos artículos de la Ley de faltas. Las actuaciones quedaron bajo la órbita del Tercer Juzgado de Faltas, mientras que el procedimiento fue recepcionado en Comisaría 3°.

La investigación continuó para determinar si el equipo de audio había sido sustraído en algún hecho delictivo reciente y establecer eventuales responsabilidades.