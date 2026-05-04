De acuerdo con el pronóstico emitido por el SMN, San Juan vivirá un lunes y martes con condiciones mayormente estables, sin probabilidades de precipitación en ningún tramo del día. Sin embargo, la atención estará puesta en la amplitud térmica y en la evolución de la nubosidad.

Lunes 4 de mayo: del frío matutino al calor de tarde

El lunes comenzará con una madrugada fría para la época: los termómetros marcarán 6°C, con cielo algo nublado y vientos suaves del sudoeste (entre 7 y 12 km/h).

A medida que avance la mañana, la temperatura trepará hasta los 8°C, el cielo estará parcialmente nublado y el viento rotará al noroeste, manteniéndose en la misma intensidad.

La tarde será el momento más cálido del día, con 24°C, cielo mayormente nublado y viento del noroeste que aumentará su velocidad en un rango de 13 a 22 km/h. Un alivio térmico para quienes puedan disfrutar del aire libre.

Hacia la noche, el cielo se presentará ligeramente nublado, la temperatura descenderá a 16°C y el viento girará al sector sur, manteniendo la misma intensidad de la tarde (13 a 22 km/h). No se esperan ráfagas durante toda la jornada.

Martes 5 de mayo: noche más templada y leve aumento en la mínima

El segundo día traerá una madrugada algo más templada: 8°C, con cielo ligeramente nublado y viento del sur (7 a 12 km/h). La nubosidad será baja en este horario.

En la mañana, la temperatura alcanzará los 10°C, el cielo se tornará parcialmente nublado y el viento cambiará al noroeste, intensificándose ligeramente (13 a 22 km/h).

La tarde volverá a ser la franja más cálida del martes, con 25°C, cielo parcialmente nublado y viento rotando al este, también en el rango de 13 a 22 km/h. Una jornada ideal para actividades al aire libre.

El cierre del martes traerá un cielo mayormente nublado durante la noche, con 17°C y viento del este más suave (7 a 12 km/h). Al igual que el lunes, no están previstas ráfagas en ningún momento.