Un procedimiento policial realizado en la mañana de este domingo en el departamento Chimbas culminó con la aprehensión de un joven y el secuestro de rollos de cables, además de un arma blanca. El operativo se desarrolló en un descampado y quedó vinculado a actuaciones preliminares para establecer la procedencia de los elementos incautados.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 8.30 horas, cuando el cabo Rolando Páez, a bordo de la unidad HC-2 de la Motorizada N°5, realizaba recorridas de prevención por calle Bonduel. El efectivo observó a tres sujetos que transportaban rollos de cables en un sector descampado ubicado hacia el este de dicha arteria.

Los rollos de cables que llevaba el aprehendido están en sede policial para ser reconocidos.

Al advertir la presencia policial, los individuos emprendieron la fuga en distintas direcciones, lo que motivó una persecución inmediata. Tras un breve seguimiento, el uniformado logró aprehender a uno de ellos, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga.

Durante el procedimiento, al sujeto interceptado se le secuestraron los rollos de cables que llevaba consigo. Asimismo, al realizarle un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas un cuchillo, el cual también fue incautado.

El cuchillo tipo faca que la Policía le secuestró al aprehendido.

El aprehendido fue identificado como Fernando Gabriel Rodríguez, de 18 años, con domicilio en el barrio Parque Industrial, en el departamento Chimbas. El joven quedó vinculado a un expediente contravencional con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

Por directivas del ayudante fiscal Martín Morando, los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial en el marco de actuaciones preliminares caratuladas “para establecer procedencia”. Desde la Justicia indicaron que, en caso de que surja un damnificado que reconozca los cables como propios, se deberá avanzar con nuevas medidas judiciales.

El procedimiento fue recepcionado en la Subcomisaría Cipolletti, donde continuaron las actuaciones correspondientes. En tanto, la investigación permaneció abierta con el objetivo de determinar el origen de los elementos secuestrados y establecer si están vinculados a algún hecho delictivo reciente en la zona.