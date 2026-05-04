San Juan Geek Collection convocó a una multitud en su edición dedicada a Dragon Ball

La quinta edición de la San Juan Geek Collection se desarrolló el 2 y 3 de mayo en el Centro Cultural Estación San Martín, con entrada libre y gratuita. La propuesta, centrada en el coleccionismo, tuvo como eje temático el universo de Dragon Ball y reunió a expositores, aficionados y público general en un espacio orientado a la cultura geek.

Grandes y chicos se acercaron a los coleccionistas. FOTO: Martin Britos//DIARIO HUARPE

Desde la organización, el balance fue positivo en términos de asistencia y participación. “Sí, la verdad que hemos tenido muchas convocatorias de gente, se ha sumado mucha gente”, indicó Nelson Gómez, administrador e integrante del Grupo San Juan Geek.

Una edición temática con amplia participación

La muestra se estructuró bajo el concepto “Dragon Ball Special”, con exhibición de figuras, objetos de colección y producciones vinculadas a la obra creada por Akira Toriyama. Según la organización, la temática funcionó como elemento convocante, incluso para nuevos públicos.

Nelson Gomez, uno de los organizadores. FOTO: Martin Britos//DIARIO HUARPE

“Se ha sumado mucha gente, coleccionistas de Dragon Ball de la provincia que no sabían que existía este tipo de hobby”, explicó Gómez. La propuesta incluyó además otros sectores con muñecas, peluches restaurados y piezas diversas, ampliando el alcance del evento.

Público y componente generacional

Uno de los rasgos destacados fue la heterogeneidad del público. La convocatoria incluyó tanto a seguidores históricos como a nuevas generaciones, con fuerte presencia familiar.

Dos dias desbordados de público. FOTO: Martin Britos//DIARIO HUARPE

“Tenemos todo tipo de público, tenemos niños, gente grande, muy familiar el público”, señaló el organizador. En ese sentido, remarcó también el componente nostálgico vinculado al coleccionismo: “Hay colecciones de los ochenta, noventa”.

La identificación con la temática fue visible durante ambas jornadas. “Mucha gente, muy bien recibido, incluso muchos niños venían con la remera típica de Goku”, agregó.

Dinámica del evento y proyección

La organización confirmó que la iniciativa continuará con nuevas ediciones a lo largo del año. “Estamos organizando ya una para noviembre, donde va a haber puestos de venta, talleres de pintura, figuras en 3D”, adelantó Gómez. Además, indicó que el objetivo es sostener el crecimiento progresivo del evento: “Siempre se le va agregando cada vez un poquito más”.

La San Juan Geek Collection se consolida así como un espacio de encuentro para la comunidad local vinculada al coleccionismo, con una propuesta que combina exhibición, intercambio y actividades participativas.