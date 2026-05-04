La fila ya doblaba la esquina antes de las seis de la tarde. Había colas largas, remeras de fútbol, grupos que venían desde lejos y una energía reconocible: la de los que saben perfectamente qué van a ver y vienen por eso, a confirmarlo, a vivirlo en cuerpo presente.

Largas filas para la previa de PLM Circus. FOTO: Martin Britos// DIARIO HUARPE

San Juan fue la tercera parada de la primera gira nacional de Paren la Mano. Antes habían pasado por Córdoba y Mendoza. Después de tantas horas frente a una pantalla compartiendo chistes, memes y transmisiones en vivo, la comunidad del streaming finalmente se encontró cara a cara en el Teatro Sarmiento.

"Paren la Mano es mi mejor amigo." Respuesta unánime entre el público, cuando se les preguntó

La entrada al circo

El concepto del espectáculo era, en sí mismo, una declaración de intenciones: un circo. Y no como metáfora vaga sino como estructura real del show. Estuvieron todos los arquetipos: el presentador que abre la función con vozarrón y promesas, los magos, el domador, el forzudo, los payasos, los mimos. Cada número independiente del siguiente, como pistas separadas dentro de una misma carpa.

Rodriguez, el presentador de la noche. FOTO: Martín Britos//DIARIO HUARPE

Luquitas Rodríguez, Roberto Galati, Germán Beder, Alfre Montes de Oca y Joaquín Cavanna se movieron por el escenario con la comodidad de quienes ya conocen bien el formato: años de streaming en Vorterix, mesas redondas, debates en cámara, shows grabados en la misma sala de Buenos Aires. Pero Circus fue otra cosa. Fue un show para el escenario, sin transmisión, sin red, sin edición posterior.

Amigos sobre un escenario

Lo que transmitió la noche, por encima de cualquier número en particular, fue eso: un grupo de amigos divirtiéndose sobre la madera de un teatro. Había algo del orden del sueño cumplido, de esa conversación de asado que alguna vez dijeron "y si hacemos..." y después efectivamente lo hicieron. Los chistes funcionaron porque venían de un lugar genuino.

El grupo de amigos llenó el teatro. FOTO: Martín Britos//DIARIO HUARPE

El humor no se agotó en las referencias internas. Sí las hubo —y el público las celebró con el reconocimiento de quien comparte un idioma propio— pero el espectáculo supo sostenerlas con recursos circenses universales: el gag visual, el timing, la fisicidad del cuerpo en escena. Cada número hizo reír por sus propios méritos.

"Se nota la experiencia de hacer shows para entretener. Pero esta vez el circo fue el formato, no el adorno." La comunidad, en persona

La risa, el motor del evento. FOTO: Martín Britos//DIARIO HUARPE

En la sala había seguidores de toda la provincia y de distintas épocas del programa: los que los siguieron desde los primeros episodios del dúo original Rodríguez-Galati, y los que se sumaron con la conformación actual, más nutrida, más coral. Las remeras de fútbol convivían con las remeras del programa. Todos, sin embargo, respondieron lo mismo cuando les preguntamos qué eran para ellos Paren la Mano.

Noventa minutos después, cuando cayó el telón, quedó la sensación de que la pantalla no fue nunca el destino final. Fue el camino. El circo, en cambio, fue la llegada.