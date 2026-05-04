Hay mundiales y hay mundiales. El de 2026 es de los segundos: 48 selecciones por primera vez en la historia, tres países como sede simultáneos —Estados Unidos, Canadá y México— y, en el medio de todo eso, Lionel Messi con la camiseta argentina por última vez. Un evento así no se cubre desde el sillón.

Grupo Huarpe lo entendió así y tomó una decisión a la altura: manda a sus propios periodistas al corazón del torneo. Ana Paula Zabala y Mauricio Laciar serán los enviados especiales del multimedios sanjuanino, con todo el peso editorial del grupo detrás —diario impreso, diario web, HuarpeTV, streaming y redes sociales.

No es la primera vez que el grupo da ese salto. En Rusia 2018, Melisa Trad fue a Moscú en una apuesta que, para un medio del interior del país, tuvo algo de gesto fundacional. Ocho años después, la operación se duplica en personas y se multiplica en plataformas.

La fiesta de las naciones

Ana Paula Zabala llega al Mundial con una misión clara, aunque no se define como experta en fútbol —y lo dice sin pudor.

"La verdad es que estoy muy feliz de tener la posibilidad de viajar a cubrir el Mundial, es algo único. Más allá de lo futbolístico —y debo aclarar que no soy una experta— el Mundial es una verdadera fiesta de las naciones", cuenta.

Y eso, exactamente eso, es lo que va a mostrar: la fiesta. Los colores en las tribunas, la lengua que se mezcla con otra en la esquina de cualquier ciudad sede, el hincha que cruzó el océano con una bandera cosida a mano. El fútbol como pretexto para el mundo.

"Mi idea con esta cobertura es poder mostrarle a los sanjuaninos cómo los distintos países viven la pasión por el fútbol y por su bandera. Y, por supuesto, el turismo también va a tener un lugar importante, porque el Mundial nos da la oportunidad de conocer lugares y costumbres diferentes, algo que a mí me encanta compartir."

Zabala ya probó que esa fórmula funciona. El año pasado, cuando cubrió el funeral del papa Francisco en Roma, los sanjuaninos siguieron sus transmisiones con una intensidad que desbordó lo informativo: querían los datos curiosos, el detalle turístico, el color de la calle. "Los sanjuaninos demostraron muchísimo interés, no solo por lo informativo, sino también por los datos curiosos y turísticos", recuerda.

El Mundial, en ese sentido, es el escenario ideal: más grande, más colorido, más ruidoso.

"Siento que es una oportunidad que no se da muchas veces en la vida y estoy realmente muy contenta de poder vivirla."

Mauricio Laciar tendrá otro foco: la Selección. Los partidos, los entrenamientos, el estado de ánimo del plantel, la presión de defender una copa que se ganó llorando en Qatar.

"Este no es un Mundial más. Argentina llega a revalidar el título, será el último Mundial de Messi y, además, será la primera edición con 48 selecciones. Un contexto histórico por donde se lo mire", resume el periodista.

Dos miradas, un mismo escenario

La cobertura se organizará sobre dos ejes complementarios. Por un lado, el seguimiento de la Selección Argentina en su dimensión competitiva. Por otro, la exploración del Mundial como fenómeno cultural.

Ana Paula Zabala asumirá este segundo enfoque, con una narrativa orientada a la experiencia. “La verdad es que estoy muy feliz de tener la posibilidad de viajar a cubrir el Mundial, es algo único. Más allá de lo futbolístico —y debo aclarar que no soy una experta— el Mundial es una verdadera fiesta de las naciones”, indicó.

Desde esa perspectiva, el contenido buscará traducir lo que ocurre fuera del campo de juego. “Mi idea con esta cobertura es poder mostrarle a los sanjuaninos cómo los distintos países viven la pasión por el fútbol y por su bandera. Y, por supuesto, el turismo también va a tener un lugar importante, porque el Mundial nos da la oportunidad de conocer lugares y costumbres diferentes”.

La periodista vinculó este enfoque con antecedentes recientes. “Ya me pasó el año pasado con la cobertura del funeral del papa Francisco: los sanjuaninos demostraron muchísimo interés, no solo por lo informativo, sino también por los datos curiosos y turísticos”, explicó.

La cobertura internacional se integrará con una programación especial en HuarpeTV. El canal y sus programas adaptarán sus formatos al clima mundialista, con propuestas que combinarán información, entretenimiento y participación.

“Además, desde Yo Te Invito y todos los programas de HuarpeTV vamos a generar contenidos especiales, no solo con la cobertura, sino también con juegos, propuestas y muchas sorpresas”, adelantó Zabala.

Cobertura deportiva en tiempo real

En paralelo, Mauricio Laciar concentrará la agenda deportiva vinculada a la Selección Argentina. “Me toca la responsabilidad y el placer de llevar a través de todas las plataformas del Grupo Huarpe todo lo que pase con la Selección Argentina en Estados Unidos. Y lo voy a vivir y contar como lo que es: algo único”, afirmó.

También subrayó el valor de la experiencia en términos profesionales y territoriales: “Poder estar presente en un evento de esta magnitud es algo maravilloso, que se disfruta doblemente por hacerlo con un medio del interior del país”.

Una marca en expansión

El Mundial 2026 comienza a delinearse en las redacciones, en los estudios y en la planificación estratégica del Grupo Huarpe. La cobertura proyecta una idea: llevar a San Juan al mundo y, al mismo tiempo, traer el mundo a San Juan. Sin estridencias, con método, pero con una convicción sostenida: estar donde suceden las historias.