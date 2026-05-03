Con una convocatoria que superó las 300 personas, la “Bicicleteada de la Fe” tuvo su primera edición en San Juan y logró combinar actividad física, espiritualidad y participación comunitaria en una misma jornada. La propuesta, organizada en honor a San Expedito, reunió a ciclistas de distintas edades en un recorrido que atravesó cuatro departamentos y dejó una fuerte impronta de integración regional.

El punto de partida fue la plaza departamental de Chimbas, desde donde comenzó el trayecto de aproximadamente 30 kilómetros. La actividad estuvo encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez y contó con la participación de autoridades de los departamentos involucrados, quienes acompañaron el desarrollo del evento a lo largo del circuito.

El recorrido incluyó tramos en Chimbas, Albardón, San Martín y Angaco, lo que permitió ampliar la convocatoria y sumar a vecinos de distintas comunidades. A lo largo del trayecto, los participantes compartieron no solo el esfuerzo físico propio de la actividad, sino también un espacio de encuentro atravesado por la fe y el sentido colectivo.

Lejos de tratarse de una competencia, la bicicleteada tuvo un carácter recreativo y simbólico. La figura de San Expedito funcionó como eje convocante para una jornada que buscó promover valores vinculados a la unión, la convivencia y la vida saludable. Familias enteras, grupos de amigos y ciclistas aficionados se sumaron con entusiasmo a una iniciativa que apunta a consolidarse en el calendario local.

Desde la organización destacaron el impacto positivo de este tipo de propuestas, que permiten fortalecer los vínculos entre los departamentos y generar espacios comunes de participación. En ese sentido, los jefes comunales coincidieron en la importancia de impulsar actividades que integren a la comunidad y promuevan hábitos saludables.

La masiva respuesta en esta primera edición abre la puerta a futuras convocatorias con mayor alcance. Además del componente religioso, la bicicleteada se posiciona como una alternativa para fomentar el uso de la bicicleta, la recreación al aire libre y la apropiación de los espacios públicos.

En un contexto donde las actividades comunitarias cobran cada vez más relevancia, la “Bicicleteada de la Fe” dejó una señal clara: existe interés por propuestas que combinen distintos aspectos de la vida social y que generen pertenencia. Con más de 300 participantes, la experiencia inicial marca un antecedente sólido para su continuidad en los próximos años.