La cláusula de Redrado para pagar la manutención de la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar lleva más de cuatro años de intensa batalla judicial intentando que Martín Redrado cumpla con el compromiso económico que, según la modelo, él asumió respecto a la manutención de la niña Matilda antes de su nacimiento. A pesar de que la modelo intenta demostrar la existencia de un documento firmado por el economista que establece esta responsabilidad hasta que la menor alcance la mayoría de edad, él ha insistido en negar dicho acuerdo.

Publicidad

No obstante, la disputa no se limita solo a la existencia del papel. Durante la emisión de "Puro Show", se discutió el caso, y se reveló que existen correos electrónicos del año 2019 en los que Redrado reconoce estar al tanto de ciertas cuestiones vinculadas a la manutención de la menor.

El dato más impactante sobre los pormenores del acuerdo fue revelado por la periodista Ángeles Balbiani, quien expuso una cláusula específica que, según ella, demuestra el nivel de la supuesta extorsión. Balbiani detalló que Redrado accedía a pagar la escolaridad de Matilda bajo una premisa muy dura: "Hay una cláusula, que sirve para ver el grado de extorsión que existiría de parte de él, y es que Luciana Salazar no puede tener parejas públicas".

Publicidad

El economista habría establecido varias condiciones muy concretas para asumir la responsabilidad financiera de la menor, siendo una de ellas la prohibición de que Salazar hiciera pública cualquier relación sentimental que iniciara.