La Ley Bases se debatirá en la Cámara de Diputados nuevamente, luego de que el Senado la aprobara con ciertas modificaciones. Resta que desde la Cámara Baja le den el visto bueno a estas nuevas modificaciones para que pueda comenzar el proceso de entrar en vigencia en Argentina. Uno de los puntos más destacables fue la eliminación del capítulo de la moratoria. Esto implicaría que el proceso para que los argentinos puedan jubilarse continuaría tal cual lo conocemos hoy en día. Por otro lado, con respecto a la reforma laboral, se incluyeron algunas modificaciones en ciertos puntos que implican, el más importante de ellos, la aplicación del fondo de desempleo o fondo de cese, un recurso similar al que tienen los trabajadores de la construcción. Para su mejor comprensión, los abogados de San Juan, Marcelo Rodríguez y Rodrigo Galván, dialogaron con DIARIO HUARPE y expresaron sus opiniones.

Con respecto a la reforma jubilatoria, Galván comentó que el proyecto que presentó inicialmente el Gobierno de Javier Milei constaba de eliminar las moratorias. “Hoy el sistema que tiene vigente el país establece la posibilidad de que las personas que hayan cumplido la edad para jubilarse que no lleguen con los 30 años de aportes, pueden acceder a la moratoria y también para aquellas personas que aún no cumplen la edad, pero ya saben que no llegan con los aportes, también le da la posibilidad de hacer una moratoria”, mencionó. Mediante la Ley Bases, lo que el Gobierno quería era eliminar esto y proponía una prestación por retiro proporcional. Las personas que no cumplían con la edad, iban a recibir una prestación acorde a los años de aportes que tengan.

“En caso de aprobarse la Ley Bases en Diputados, no va a afectar para nada el tema de las moratorias previsionales. Esto es muy importante porque realmente, cerca del 80% de las personas que se jubilan lo hacen a través de una moratoria. Lamentablemente, el sistema no es el ideal, pero la mayoría de las personas, de no ser por la moratoria, no llegaban a cumplir con los requisitos, entonces es un tema que tiene preocupada a mucha gente. Entre tantas idas y vueltas y proyectos de reforma, la gente se confunde y no sabe que se queda y que no”, dijo Galván.

El abogado laboral agregó que quitarle este sistema a los ciudadanos de la noche a la mañana, podía dejarlos desamparados. “Si se quiere eliminar la moratoria, mi opinión sería que se realice, pero no de forma inmediata, es decir, dar un plazo de 5 o 6 años para que la gente tenga tiempo de prever su situación de jubilación y pueda ir ordenándose con eso. Si bien también es cierto que con la moratoria el Estado pierde mucho dinero, puesto que la gente paga un valor mucho menor, por lo que no es rentable para el Estado”, finalizó.

Modificaciones en la reforma laboral

Sistema de seguro de desempleo o fondo de cese

El abogado Marcelo Rodríguez mencionó que lo que esta ley busca es eliminar las indemnizaciones para proponer un sistema de seguro de desempleo como lo tiene el régimen de la construcción. “Esto funciona porque el empleador pone un porcentaje del sueldo en un fondo de desempleo todos los meses. El empleador tiene que pagar el sueldo, los aportes jubilatorios y el porcentaje de este fondo de desempleo. El día de mañana, cuando quiera desvincular a un trabajador no le pagará indemnizaciones, pero sí este fondo de desempleo que se va acumulando todos los meses. Es uno de los grandes cambios que medio queda aprobado con la ley bases”.

Periodo a prueba

“El oficialismo quería que se ampliara el periodo de prueba de tres a nueve meses, pero se llegó a un acuerdo de seis meses, con la posibilidad de hasta ocho meses en algunas circunstancias”, dijo Rodríguez. Agregó también que una vez que pasan los tres meses con la ley actual, el trabajador debe pasar en blanco y en caso de ser despedido, cobrar las indemnizaciones correspondientes.

Condonación de deudas

La Ley Bases le dará la oportunidad a los empleadores de colocar a sus empleados en negro, en condiciona de empleados en blanco, interviniendo el Estado para pagar parte de la deuda de los empleadores con la finalidad de que haya más empleados registrados.

Trabajador independiente

Se incluye la figura del empleado independiente, que será quien pueda contratar colaboradores. Rodríguez explicó que este beneficio está orientado a las personas que tienen pequeñas y medianas empresas. “Le da la posibilidad de hacerlos monotributistas. Le falta un poco más de reglamento, pero es una ayuda para los pequeños emprendedores”, explicó el abogado.