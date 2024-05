Javier Milei habló sobre el futuro de su Gabinete, en medio de los rumores de la salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien no se defiende del fuego interno, incluso cuando en algunos despachos deslizan que podría irse después del 25 de mayo. Por su parte, el primer mandatario nacional expresó que todos los funcionarios de su Gabinete quedarán bajo análisis, pero mientras tanto pone su especial foco en el proyecto de la Ley Bases.

“Cuando uno gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, adelantó el presidente durante una entrevista con LN+.

Durante un encuentro con el periodista Luis Majul, Milei justificó su show en el Luna Park al asegurar que fue “la presentación del libro fue bajo el formato que nosotros trabajamos. Me quedé analizando el impacto en las redes sociales”. En ese sentido, resaltó el momento en el que “resolvió como Jefe de Estado” cuando el público pidió que vaya presa Cristina Kirchner y cuando surgieron los insultos a Pedro Sánchez. “En ningún momento olvidé las restricciones que implica ser un Jefe de Estado”, insistió.

“Todo lo que hagas te van a criticar. Es parte de la vida. Afortunadamente, somos todos distintos”, respondió al ser consultado por la controversia que generó el show en medio de la crisis económica. Además, ratificó que el pago del Luna Park fue con los fondos recaudados de la venta de su último libro.

Además, en estos últimos días salió la imagen de Milei en la tapa de la revista TIME. Sobre ello, resaltó que “debo ser del 10° argentino en salir en esa revista. Me parece que algún mérito debo tener. A quien me dijo ‘fenómeno barrial’ no le está yendo bien”, dijo en referencia la economista Ricardo López Murphy. “Queremos hacer de Argentina el 4° Polo de Inteligencia Artificial en el mundo. Argentina había quedado en la intrascendencia del mundo”, agregó al mencionar sus reuniones con empresarios y el propio Elon Musk, sumando a la reunión que tendrá con el creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

En medio de la suba del dólar, el Presidente aclaró que “no es una corrida porque el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Antes había un problema de atraso y ahora de corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso, pero hay que mirar lo que está sucediendo”. “La mirada correcta de ver es que en el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se genera en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riego país subió. El tipo de cambio requiere más tipo de interés”, dijo y agregó: “No nos preocupa porque no vamos a ceder el equilibrio fiscal. Morimos con las botas puestas. ¿Me puede generar un contratiempo? Sí”.

“Si no se aprueba la Ley Bases vamos a seguir adelante y bueno, la inflación va a bajar más lento. Es la lógica del sistema democrático”, resaltó y reconoció que hay una recesión económica producto de la herencia recibida.