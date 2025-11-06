Abrió la inscripción Carrera de Tornería Mecánica en Obreros del Porvenir: cómo inscribirse

En un contexto económico donde la especialización se valora cada vez más, las carreras técnicas emergen como una alternativa eficaz para una inserción laboral rápida y bien remunerada. Sectores estratégicos como la minería, caracterizados por el uso de maquinaria pesada y tecnología compleja, demandan constantemente profesionales capacitados para el mantenimiento y la fabricación de componentes esenciales.

Frente a esta necesidad, la Escuela Técnica Obreros del Porvenir se posiciona como un centro de formación clave, ofreciendo carreras diseñadas para cubrir estos perfiles laborales. Una de las más destacadas es Tornería Mecánica, una disciplina de dos años de duración que forma especialistas en la medición precisa, la lectura de planos, y la fabricación y reparación de piezas metálicas. Estos conocimientos son directamente transferibles a entornos industriales y mineros, donde el correcto funcionamiento de los equipos es fundamental.

Inscripciones 2026 abiertas con promoción vigente

Con el objetivo de facilitar el acceso a la educación técnica, la institución ha anunciado la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 a partir del lunes 3 de noviembre.

El listado de carreras disponibles es amplio y responde a diversas necesidades del mercado laboral. Los interesados pueden optar entre:

Metalmecánica

Mecánica del Automotor

Refrigeración y aire acondicionado

Tornería Mecánica

Gastronomía Profesional

Industria de la Madera

Electrónica General e Industrial

Electricidad Domiciliaria e Industrial

Dibujo Publicitario

Administración Contable

Como beneficio por la inscripción anticipada, la fundación ha establecido una tarifa promocional de $41.000, válida exclusivamente durante el mes de noviembre.

Modalidades de contacto e inscripción

Para obtener más información, los aspirantes pueden comunicarse vía WhatsApp al 2645815111 o acercarse a la sede de la escuela, ubicada en Avenida Alem 527 sur, en Capital.

El proceso de inscripción es presencial. Los postulantes deben dirigirse a la dirección mencionada de lunes a viernes, en el horario de 18:30 a 22:30 horas.

La formación en oficios técnicos se consolida así como una inversión segura en el capital humano, brindando herramientas concretas para construir una trayectoria profesional sólida en industrias que motorizan el desarrollo económico regional.