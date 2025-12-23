Un nuevo caso de abuso sexual que involucra a un hombre con antecedentes penales por delitos similares ha conmocionado al departamento Rawson. Se trata de un albañil de 60 años, de apellido Núñez, quien fue formalmente imputado este lunes por la presunta comisión de abusos contra una adolescente de 14 años, hija de su yerno.

La investigación judicial revela un patrón de conducta preocupante. Según la exposición de la ayudante fiscal Agustina Cerdera, de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos, Trata y Explotación de Personas y Delitos contra la Integridad Sexual (UFI ANIVI), el imputado ya había sido investigado en 2007 por otro delito sexual en el Segundo Juzgado de Instrucción, una causa que no tuvo una resolución definitiva. Además, su historial incluye causas por daños y amenazas desde 2006.

La denuncia y el relato de la víctima

El caso llegó a la Justicia el pasado 19 de septiembre, luego de que una docente de la escuela de la joven interviniera. La maestra consoló a la adolescente, quien en medio del llanto le relató los presuntos abusos sufridos por parte del padre de su madrastra.

Tras la denuncia, el fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Cerdera solicitaron medidas de protección urgentes, las cuales fueron concedidas por la jueza de Control y Garantías, Carolina Parra. Se dispuso que la menor, que vivía en la misma propiedad del acusado junto a su padre y madrastra, fuera reintegrada al cuidado de su madre biológica y se estableció una restricción perimetral para Núñez.

En su declaración ante la fiscalía, la joven brindó detalles angustiantes. Narró que el primer episodio habría ocurrido cuando tenía 12 años. El sujeto ingresó a su habitación mientras ella dormía y la sometió a manoseos. Relató que tiempo después, Núñez repitió la agresión.

La imputación y la defensa del acusado

Con base en ese testimonio y otras pruebas recolectadas, la fiscalía procedió este lunes a la imputación formal. La carátula de la causa es "abuso sexual simple agravado por la convivencia", figura que contempla una pena mayor dado que el acusado compartía el techo con la víctima.

Frente a estos graves cargos y los antecedentes del imputado, su defensora oficial, María Filomena Noriega, argumentó a favor de mantenerlo en libertad. Sostuvo que Núñez "siempre se puso a derecho y colaboró con la Justicia".

La resolución judicial: Libertad con restricciones

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza Carolina Parra resolvió dar por habilitada la Investigación Penal Preparatoria, que tendrá un plazo de 8 meses para profundizar las pesquisas. En una decisión que seguramente generará debate, la magistrada resolvió que el albañil continúe en libertad, aunque bajo estrictas condiciones.

La medida más relevante es la prohibición absoluta de cualquier tipo de contacto o acercamiento a la adolescente víctima. La Justicia monitorizará el cumplimiento de esta restricción mientras avanza la causa, en la que el imputado deberá responder no solo por los presuntos actos recientes, sino también ante la sombra de una investigación anterior que quedó inconclusa.