La Policía Federal se instalará en San Martín: los detalles del plan

Con un objetivo claro de reforzar la seguridad en una zona crítica, la Policía Federal Argentina (PFA) concretó los pasos administrativos necesarios para establecer una base operativa propia en el departamento de San Martín. El proyecto, que ya superó la etapa legal de cesión de terrenos, entra ahora en su fase técnica y de refacciones, marcando un hito en la estrategia de despliegue federal en la provincia.

Un predio municipal, un nuevo destino federal

El municipio de San Martín formalizó la cesión de una porción de un predio de dos hectáreas ubicado en calle Salvador María del Carril, entre Belgrano y Godoy Cruz. La donación específica comprende el sector donde se alza un galpón en desuso, que será transformado en la nueva sede de la PFA.

Con el acuerdo de voluntades ya firmado, concluyó la etapa administrativa. En los próximos días, se espera la llegada a San Juan de un arquitecto de la fuerza federal, quien realizará un relevamiento técnico exhaustivo. Su misión será definir las reformas necesarias para que la estructura cumpla con los estándares operativos y de seguridad de la institución. Según confirmaron fuentes del proyecto, el costo total de las refacciones será absorbido por la Municipalidad de San Martín.

Despliegue progresivo: primera etapa, la División Canes

El plan de despliegue se realizará de manera progresiva. De acuerdo con información recabada por Grupo Huarpe, la primera unidad en reubicarse sería la División Canes, que actualmente opera en el departamento 25 de Mayo. Este traslado representa la punta de lanza de una presencia federal que se pretende ampliar.

"No se descarta que, una vez establecida la logística base, otras divisiones de la PFA se asienten en el mismo predio en el futuro cercano", señaló una fuente con conocimiento del planeamiento estratégico. Esto convertiría al complejo en un centro de operaciones multifunción para diversas áreas de la fuerza federal en la región.

El objetivo estratégico: desarticular el narcotráfico

La decisión de radicar a la PFA en San Martín no es casual. Responde a una preocupación creciente de autoridades y vecinos por el incremento en la venta y distribución de estupefacientes en la zona. La presencia permanente y operativa de la fuerza federal es considerada por el gobierno como una herramienta clave para:

Desarticular puntos de venta (microtráfico).

Investigar y frenar las redes de distribución.

Reforzar la capacidad de inteligencia e intervención en territorio.

La instalación de una base propia permitirá una respuesta más ágil y coordinada, en conjunto con las fuerzas policiales provinciales y locales.

Hacia una inauguración en 2026

Los plazos estimados dependen ahora de la logística de construcción. Si los trabajos de remodelación y los trámites finales avanzan según lo programado, se estima que la nueva sede de la Policía Federal en San Martín podría estar plenamente operativa en el transcurso del año 2026