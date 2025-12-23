El mercado de motos en Argentina cerró el año 2025 con un aumento del 33,7% en patentamientos respecto al año anterior, alcanzando un total de 582.981 unidades. Aunque noviembre registró una caída del 28,7% frente a octubre y del 10,3% comparado con noviembre de 2024, la tendencia anual fue positiva y reflejó una recuperación sólida y sostenida, según datos oficiales del sector.

Esta baja estacional en noviembre se atribuye a varios factores, entre ellos el encarecimiento del crédito tras las turbulencias del proceso electoral, la recesión en ciertos sectores económicos y la desaparición de la brecha cambiaria, que antes permitía adelantar compras con ahorros en dólares. A pesar de ello, el balance anual confirma una dinámica favorable para el mercado motovehicular.

En cuanto a marcas y modelos, 2025 mostró una competencia reñida. Gilera, con su modelo Smash, desplazó a Honda y su Wave, en un contexto donde la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara) ajustó la clasificación de modelos, separando las estadísticas de la Wave 110S y Wave 110S CD, lo que modificó el ranking.

En el acumulado anual por marcas, Honda lideró con 105.508 unidades, seguida por Motomel con 78.572 y Gilera con 73.569. Por modelos, Gilera Smash ocupó el primer lugar con 52.651 unidades, seguida por Honda Wave 110 con 49.554 y Keller KN110 con 43.127.

Matías Tucci, CEO de Movilidad Individual del Grupo Corven, destacó que 2025 no se definió tanto por modelos específicos, sino por la evolución de la demanda. "Las motos de entrada de gama y baja cilindrada, vinculadas al trabajo y a la movilidad diaria, fueron el principal motor del mercado. En paralelo, los segmentos on-off y adventure crecieron por encima del promedio, impulsados por una mayor oferta y una incorporación creciente de tecnología", explicó.

Un factor clave del año fue el aumento de la importación de motos, que amplió la oferta y alteró la dinámica competitiva. Tucci afirmó que la apertura del mercado permitió que los precios se ajustaran con mayor rapidez y que el sector registrara bajas reales, algo poco habitual en Argentina. "La mayor oferta amplió las opciones para el consumidor y volvió a posicionar a la moto como una alternativa competitiva dentro del mercado de movilidad", señaló.

Desde Grupo Simpa, que representa marcas como KTM, Husqvarna, Harley-Davidson Argentina, Moto Morini, QJMotor, MV Agusta, Royal Enfield, Vespa y Piaggio, Juan Carlos Mas, director comercial de la división Rodados, coincidió en que 2025 marcó un cambio estructural en la oferta. "Este año lanzamos más de 20 nuevos productos. La apertura de importaciones permitió traer modelos muy esperados, especialmente en media y alta gama, que no resultan viables para producción local por volumen", detalló.

Mas aclaró que la competencia fue el principal motor de la presión sobre precios, más que una reducción de costos. "Las marcas deben ofrecer productos más competitivos por la cantidad de opciones que tiene el público. Aun así, la producción local mantiene ventajas frente a los importados, que enfrentan una carga tributaria más alta", explicó.

El contexto macroeconómico también influyó en el comportamiento del consumidor. Mas resaltó que la estabilidad cambiaria durante gran parte del año fue clave para que muchos usuarios se animaran a adquirir motos de mayor calidad y cilindrada. "El crecimiento de motos de mayor cilindrada y gama estuvo muy ligado a ese escenario", afirmó.

El segmento trail y adventure ganó protagonismo en 2025, impulsado por la demanda de vehículos multipropósito con mayor tecnología, aptos tanto para el uso diario como para viajes de media distancia. Tucci señaló que, aunque el primer semestre fue fuerte gracias a una inflación controlada y tasas razonables, la incertidumbre en el segundo semestre llevó a postergar decisiones, reflejándose en la caída de noviembre.

De cara a 2026, el sector anticipa un año desafiante pero con oportunidades. Tucci destacó que "el mercado dio señales claras de recuperación y empieza a apoyarse sobre bases más estables. El desafío será sostener ese equilibrio y acompañar la evolución con productos eficientes y tecnológicos".

Por su parte, Mas subrayó que el crecimiento dependerá no solo de factores económicos, sino también de un cambio cultural respecto al uso de la moto en Argentina. "Todavía existen prejuicios asociados a la seguridad, la falta de educación vial y la infraestructura. Invertir en calles, rutas y carriles específicos puede marcar una gran diferencia", afirmó.

El directivo comparó la situación local con ciudades europeas donde la moto es promovida como solución para la movilidad urbana, con carriles exclusivos y zonas prioritarias de circulación. Para Mas, avanzar en esta dirección no solo aumentaría la demanda, sino que mejoraría la seguridad y posicionaría a la moto como un medio de transporte moderno y eficiente.

En cuanto a preferencias, 2025 mostró dos tendencias claras: motos orientadas al trabajo y uso cotidiano, que priorizan bajo consumo y costos reducidos, y el crecimiento sostenido de modelos trail y adventure, que ofrecen versatilidad para múltiples usos. Además, el segmento de scooters, especialmente de mayor cilindrada, ganó terreno por su facilidad de manejo y menor siniestralidad en entornos urbanos congestionados.

Tucci concluyó que el desempeño del mercado en 2025 no solo refleja volumen, sino también una normalización en las decisiones de consumo. "Cuando se combinan estabilidad cambiaria, inflación en descenso y opciones de financiamiento razonables, la demanda reacciona de manera inmediata, especialmente en un producto como la moto, que cumple un rol central tanto en la movilidad cotidiana como en el trabajo".

El desafío para el sector será mantener reglas claras que permitan planificar, incorporar tecnología y ampliar la base de usuarios sin depender de impulsos coyunturales, mientras que el cambio cultural y las mejoras en infraestructura vial serán claves para un crecimiento sostenido en los próximos años.